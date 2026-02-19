本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/19（木）
EUR/USD
1.1650（20.0億ユーロ）
1.1700（13.0億ユーロ）
1.1725（16.0億ユーロ）
1.1750（9.52億ユーロ）
1.1740（9.31億ユーロ）
1.1775（14.0億ユーロ）
1.1760（6.42億ユーロ）
1.1775（16.0億ユーロ）
1.1790（20.0億ユーロ）
1.1800（20.0億ユーロ）
1.1825（9.80億ユーロ）
1.1830（5.42億ユーロ）
1.1850（24.0億ユーロ）
1.1950（12.0億ユーロ）
USD/JPY
153.00（34.0億ドル）
153.25（5.48億ドル）
154.75（5.79億ドル）
154.80（5.24億ドル）
155.00（16.0億ドル）
155.30（10.0億ドル）
156.45（6.79億ドル）
156.50（11.0億ドル）
GBP/USD
1.3660（5.31億ポンド）
ユーロドルは1.1800付近に大規模設定が集中しており、強い引き寄せ効果が想定される
ドル円は155.00、155.30に大規模設定、引き寄せ効果で一段高は一服も
ポンドドルは1.3660まで目立った設定見られず
