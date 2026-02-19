日本勢のメダルラッシュが続くミラノ・コルティナ五輪。２２個のメダルのうち、スノーボードが９個（金４、銀２、銅３）と大躍進を見せている。要因の１つが、夏場でも雪山と同じように練習ができ、ケガのリスクなく、技の技術を高められるエアバッグ施設の増加だ。手がけたのは元プロスノーボーダーで、経営者の佐藤康弘（５１）さん。日本と中国の代表コーチを務めており、今回の五輪では教え子３人が決勝進出し、２人がスロープスタイルで金メダルを獲得した。メダルラッシュの立役者で名伯楽の素顔とは−。

高校卒業後、留学中のカナダでスキー板を買いに行った時、破格の値段で売られていたスノーボードセットが目に入り手に取った。「遠距離の彼女と別れて、お金があった。始まりがださいんですよね（笑）」。のちに五輪金メダリスト輩出する佐藤コーチの、スノーボード人生はひょんなことから始まっていた。

すぐに魅力にとりつかれ、映像を見て独学で技を練習し始めた。「何でできないの？って分からないことがすごく嫌」と、当時は図書館にこもって研究。ノートに技を図解し、ジャンプ台を飛び出すタイミング、顔の向き、手のひらの向きなど細かい部分まで突き詰め、自分流の“技の設計図”を作っていった。

それから数年後、スポンサーが付いてプロ活動を開始し、日本に帰国。関西にあったジャンプ台を飛び出しエアバッグに着地する、ケガの心配なく夏でも技を磨ける施設に感銘を受け、「仲間ともっとうまくなりたい」と、２０１０年に長野県に本格化した施設を自ら作った。開業と同時に無料指導キャンペーンも実施。自身がプロ活動の一環で出品したＤＶＤを見た人が次々と訪れるようになり、次第にその子どもたちにもスノーボードの輪が広がっていった。

意外にも「最初、コーチをやるつもりはさらさらなかった」という。ただ教えた子どもたちの上達スピードが尋常じゃなく、大人が苦戦する技も軽々成功させてしまう。かつての図書館で行った研究と、無料指導の日々がコーチングと結びつき、「ぱっと見てどこに問題があるか、すごい精度で分かるようになっていた」。技への探究心と競技普及への思いが、知らぬ前に指導の才能を開花させていた。

冬季Ｘゲームのビッグエアで２大会連続優勝した大塚健や、女子で五輪３大会連続代表の岩渕麗楽を育て、２２年北京五輪前には中国から声がかり、蘇翊鳴を指導。同五輪ビッグエア金メダルを、今回の五輪ではスロープスタイルの頂点に導いた。また女子日本代表では指導歴６年の深田も初出場で優勝。国をまたぎ、教え子が“アベックＶ”を果たした。

佐藤さんが展開したエアバッグ施設は長野、埼玉、愛知に加え、フランチャイズで東北、広島と今では全国拡大。日本代表ほぼ全員がその施設で練習をした経験があり、昨夏にはハーフパイプ状のジャンプ台も完成し、ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗らも汗を流した。ケガのリスクなく技を探求できるその施設は、選手らが「ここがなければできない技もあった」と口をそろえるほどの好環境で、高回転化が進むスノーボード競技を日本が席巻する基盤になった。

現在、そのエアバッグ施設には日本はもちろん中国、ブラジル、イギリス、オーストラリア、ラトビア、ドイツ、アメリカなど世界中から選手が集まり、切磋琢磨（せっさたくま）する環境になっている。「世界でスノーボードが発展して盛り上がって日本に来てくれて、人の交流が増えたらいい世の中になるんじゃないかな。おこがましいかもしれないけど、最終的には世界平和までいきたい」と夢を語る佐藤さん。メダルラッシュで沸くスノーボード躍進の裏に、１人の男の支えがあった。