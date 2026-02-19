映画『超かぐや姫！』、かぐやと彩葉の感情が交差する感動の本編映像解禁 「gogh」＆「VEAT」とのコラボも決定
Netflixにて配信中で2月20日から1週間限定劇場公開となるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、本編映像が解禁された。別れに直面したかぐやと彩葉の感情が交差する場面が切り取られている。
【動画】涙せずには見られない『超かぐや姫！』本編映像
今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間「ツクヨミ」の管理人兼大人気ライバー（配信者）・月見ヤチヨの配信を見ること。自分の分身を作り、誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。中から出てきたのは、なんともかわいらしい赤ちゃん。放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。かぐやのお願い（わがまま）で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―。
この度解禁されたのは、本作のメインキャラクターであるかぐや（CV：夏吉ゆうこ）と酒寄彩葉（CV：永瀬アンナ）が花火大会へ遊びに来たシーンの本編映像。
夏休みも勉強にバイトに大忙しの彩葉だったが、かぐやとの思い出のために時間を作って二人で花火大会へ遊びに行くことに。浴衣姿で夏祭りをひとしきり楽しんだ後、花火が打ちあがるのを待つ二人の間には珍しく一瞬の沈黙が流れる。
「かぐや、帰っちゃうの？」と切り出す彩葉。彩葉はかぐやが月に帰ることをどこか察していたのだった。「かぐやはかぐや姫だったみたい」「次の満月の夜にお迎えが来る」と答えるかぐやはどこか別れの時が近いことを受け入れている様子。一方の彩葉は「また逃げればいいじゃん。かぐやはかぐや姫じゃないよ」と、いつもの冷静さを失って、思わず感情的に本音を吐露してしまう。
感傷的な彩葉に一瞬驚きの表情を見せるかぐやだったが、「これが私のエンディング。超〜楽しく運命に向かって走ってく！」といつもの明るく元気な調子でかぐやなりの“ハッピーエンド”を目指すことを宣言。「ライブしたいな！お迎えが来る日」とお別れライブも開催するようだ。
そこへ次々と打ちあがる花火に大興奮するかぐや。その横顔を見つめたまま動くことのできない彩葉。「竹取物語」と同様に別れという“バッドエンド”に直面した二人の思いが交差する場面となっている。果たして、“バッドエンド”が目前に迫った二人はいかにして“ハッピーエンド”を目指していくのか。
さらに、本作とアバター集中支援モバイルアプリ「gogh（ゴッホ）」およびPCゲーム『gogh: Focus with Your Avatar』とのコラボレーションも決まった。本作の劇場公開日である2月20日に、iOS／Android版のコラボアップデートのほか、Steam版に無料コラボDLCが登場する。
また、アバターダンス動画が簡単に作れるスマートフォンアプリ「VEAT（ビート）」にて、本作とのコラボレーションもスタート。本作の楽曲3曲とメルト CPK! Remix （初音ミク ver.）を利用したテンプレートが、2月26日から4週連続で無料配信される。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、2月20日より1週間限定劇場公開。
