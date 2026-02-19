我儘ラキアのメインボーカルとして活動してきた星熊南巫が本日2月19日、東京・渋谷Spotify O-WESTで、グループ解散後の新プロジェクトによる＜ONEMAN LIVE「PREDICTION」＞を開催した。同公演では新たな活動体制を提示すると同時に、本格始動を印象付けた。

同公演で発表となったのが、4月10日の神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに6月7日の東京・Zepp Shinjukuまで、横浜、名古屋、大阪、新宿といった4都市を巡るツアー＜PREDICTION TOUR＞の開催だ。

また、本日の本格始動公演のサポートを務めた強者4名が、ツアーも継続的に参加することが決定している。そのバンドメンバーは、YD (G / Crystal Lake)、Ivan (G / ex-Survive Said The Prophet)、Hiroki Ikegawa (B / ex-Crossfaith)、Chihiro Hosokawa (Dr / ex-KOTORI)といった面々。

これまでバンドライクなスタイルを強みとしてきた星熊南巫が、強力なバンドメンバーとともに新章へ突入。より研ぎ澄まされたサウンドと世界観を携え、全国へ音楽を届ける。横浜、名古屋、大阪公演のチケットオフィシャル先行は本日2月19日21:00より。

■＜星熊南巫「PREDICTION TOUR」＞

4月10日 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

4月14日 愛知・名古屋クラブクアトロ

4月16日 大阪・Yogibo META VALLEY

▼チケット

・前売スタンディング \4,000(+1D)

・当日 スタンディング\5,000(+1D)

【オフィシャル先行】

受付期間：2月19日(木)21:00〜3月1日(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/hoshikumaminami-predictiontour/ ■＜星熊南巫「PREDICTION TOUR」FINAL＞

6月07日 東京・Zepp Shinjuku

▼チケット

・前売VIPチケット \9,800(+1D)

※特典：Limited GOODS+ラミパス付き / 優先入場

・前売スタンディング\4,000(+1D)

・当日スタンディング\5,000(+1D)

※チケット情報は後日告知予定