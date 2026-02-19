これなら私でも、、♡【40・50代】が挑戦しやすい白髪ぼかし！「極細ハイライトボブ」

白髪が気になり始めても、全体を暗く染めるだけでは物足りない……。そんな中、ミドル世代からの支持が厚い「ボブヘア」に「極細ハイライト」を組み合わせる手法は、派手になりすぎず自然に白髪をなじませる選択肢として注目されています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象と扱いやすさを両立した極細ハイライトボブをご紹介します。

ブラウンベースの切りっぱなしボブ × 極細ハイライト

落ち着いたブラウンをベースに、ストレートタッチで仕上げた切りっぱなしボブです。全体に細いハイライトを繊細に散らすことで、単色塗りにはない立体感を生み出しています。クシ跡を残すようなスタイリングや程よいウェット感を持たせることで、ハイライトの筋感がより綺麗に引き立ち、都会的で凛とした表情を演出。

レイヤーで魅せる、明るめベージュボブ

肩下の長めボブにレイヤーを施し、ラフな質感に仕上げたスタイルです。明るめのベージュを基調としながら、後頭部を中心にホワイトに近い極細ハイライトを配置。白髪が気になる部分を自然にカバーしつつ、全体に軽やかな動きをプラスしています。髪がなびくたびに光を放つような、透明感溢れるデザインです。

都会的な外ハネボブ

やや明るめのグレージュをベースに、筋感をはっきり出したコントラスト強めのハイライトボブ。毛先は外ハネ、トップは毛束を被せて丸みを残すことで、ボブらしいシルエットをキープしています。やわらかさとツヤ感を両立した、都会的な雰囲気を求める人にフィットするスタイルです。

ナチュラルブラウンのふんわり丸みボブ

地毛に近いダークブラウンに、同系色の明るめハイライトを忍ばせた丸みボブ。あえてコントラストを抑えることで、ハイライトが主張されすぎず、光の加減でほんのり色づく程度のナチュラルさを実現しています。ふんわりやわらかなフォルムを維持しつつ、さりげなく白髪をぼかしてくれる、落ち着いた雰囲気を大切にしたスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@dimo_and_kazuma様、@lacoupe.yomuraken1様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里