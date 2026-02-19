ミラノ・コルティナオリンピックで、スノーボードのスロープスタイルで優勝した女子の深田茉莉（ヤマゼン）、男子の蘇翊鳴（スウイーミン）（中国）は、いずれも佐藤康弘コーチの指導を受けて栄冠をつかんだ。

今大会中国初の金メダルを手にした蘇は１４歳から佐藤コーチに師事してきた。４年前の北京五輪ではビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銀メダルを獲得し、一躍注目を集めた。その後はスランプやケガに苦しんだが、佐藤コーチはそばで支え続けた。蘇は中国メディアへの取材で「私たちの友情や愛はメダルでは表せない。彼がそばにいてくれたおかげで、自分の人生が変わった」と語り、佐藤コーチに全幅の信頼を寄せる。

スロープスタイル決勝が行われた１８日は蘇の２２歳の誕生日だった。中国のＳＮＳでは、佐藤コーチが「ハッピーバースデー！」と叫びながら蘇の首にメダルをかけて抱き合う動画が投稿され注目を集めた。日中関係は冷え込んでいるが、「師弟の絆は国境を超えた」「中日関係の模範」などのコメントが続々と寄せられた。

蘇は試合後のインタビューで、佐藤コーチを「単なるコーチではなく、父であり、親友であり、人生で最も重要な指導者だ」と表現した。固い絆で結ばれた日中の師弟の挑戦は今後も続く。（瀋陽支局 出水翔太朗）