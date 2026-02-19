17日に放送されたテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（火曜午後7時）に、高市内閣で内閣府副大臣を務める衆院議員の津島淳氏が出演VTR出演。自身の祖父が太宰治であることを明かした。

番組では「文化史を大きく変えた偉人」「女性にモテモテのご先祖様の孫」として津島氏を紹介。番組スタッフが青森県青森市の津島氏の自宅を訪れヒント探し。津島氏は祖父について「イメージは赤。恋と革命をテーマに芸術に関わった」。他にも「教科書に載っている。必ずどこかの学年で触れている」とヒントを出した。

また、19LDK、敷地面積約680坪の生家も公開。津島氏は「いわゆる地主」と裕福な家柄であったことを明かし「祖父が6番目の男の子で、ほかに11人のきょうだい」と説明。

祖父の幼少期について「子守りのタケさんに面倒を見てもらいます。生みの親が体が弱くて。当時やっぱり一番大切にされるのは長男。6番目となるともう、ほとんど居場所がない。実の母親の愛情というものにも飢えていた。恵まれた家にはいるんだけど、自分自身の境遇はそんなに恵まれているわけではなく、何となく疎外感というか。ちょっと孤立していた」と語り「その後、彼の仕事の中にそういう思いっていうのがいろんなところで出てくる、いわば原点みたいなところ」。

最後には「小説家。フィクションなんだけど、ノンフィクションとも言い切れない、実体験をもとにしているものが多い」とヒントを出し、祖父が太宰治であると明かした。