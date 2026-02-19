中国団体客減少の今がチャンス！一泊3000円台の宿から「行き先不明」のミステリー旅まで【Nスタ解説】
3連休は全国的に春本番の暖かさとなりそうです。花の絶景とグルメが楽しめる人気スポットや、ちょっと新しいスタイルの日帰り旅を取材しました。
中国人観光客減少で「ホテルは割安」
井上貴博キャスター：
この三連休は行楽日和になるということですが、まだ予定が決まっていないという方、注目です。
航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「2月〜春休み前までの旅行がアツイ！」ということなんです。
2月は旅行の閑散期で、値段も落ち着く印象があるかと思います。
春節があるものの、中国の団体旅行者が減少しているので、特に今年は今の時期がチャンスだということなんです。
航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「特にビジネスホテルが安値。拠点にして観光地を巡ってみては」といいます。
大阪の宿泊費を見てみますと、19日午後0時時点では、大阪のホテルチェーンが一室2人で6490円。
こういうところを利用すると、安く旅行ができるかもしれません。
謎を解けば、旅が始まる！「目的地が不明の旅行ガイド」
従来の旅行ガイドブック「るるぶ」は目的地ごとに分かれていましたが、2025年に発売されたのが「ミステリーるるぶ」です。
「目的地は『不明』謎を解けば、旅が始まる」
謎解きをしながら移動していくと、それが観光ルートになるというものなんです。なんだかゾクゾクしますよね。
現在は「大自然満喫編」、「アドベンチャー編」、「歴史探訪編」の3種類が発売されています。
ミステリー！行先は「おまかせ」のバス旅・船旅
他にもこのようなサービスがあります。
航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「旅行会社で空席があるツアーをおまかせやミステリーとして売り出す時期。割安で行先選びに迷わない」といいます。
HISが行っている「おまかせバスツアー」。
横浜発（1人あたり）7500円〜1万円で、ツアー前日までにメールで行き先詳細が届きます。
例えば、2月28日（土）にバスツアーを予約する場合、▼千葉・マザー牧場のいちご2種食べ放題＆はちみつ工房のツアー、▼静岡・伊豆の金目鯛御前＆いちご食べ放題といった複数のコースが設定されており、前日までどのツアーに行くかはわかりません。
他には、東海汽船の「ミステリーきっぷ」。
東京・竹芝発の伊豆諸島への日帰り船旅、往復6500円（こども3300円）です。
降りる島はランダムで、発券時にわかります。
▼大島で降りる場合は、通常1万7040円が約62％オフ、▼神津島で降りる場合は、通常2万4330円が約73％オフになるんです。
ただ滞在時間ですが、一隻で往復するため、大島で降りる場合は約8時間30分滞在できますが、▼神津島で降りる場合は約30分の滞在になります。
このわくわく感やドキドキ感は、このような旅でしか体験できないので、いろいろと試していただければと思います。