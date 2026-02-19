3連休は全国的に春本番の暖かさとなりそうです。花の絶景とグルメが楽しめる人気スポットや、ちょっと新しいスタイルの日帰り旅を取材しました。

中国人観光客減少で「ホテルは割安」

井上貴博キャスター：

この三連休は行楽日和になるということですが、まだ予定が決まっていないという方、注目です。

航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「2月〜春休み前までの旅行がアツイ！」ということなんです。

2月は旅行の閑散期で、値段も落ち着く印象があるかと思います。



春節があるものの、中国の団体旅行者が減少しているので、特に今年は今の時期がチャンスだということなんです。

航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「特にビジネスホテルが安値。拠点にして観光地を巡ってみては」といいます。

大阪の宿泊費を見てみますと、19日午後0時時点では、大阪のホテルチェーンが一室2人で6490円。



こういうところを利用すると、安く旅行ができるかもしれません。

謎を解けば、旅が始まる！「目的地が不明の旅行ガイド」

従来の旅行ガイドブック「るるぶ」は目的地ごとに分かれていましたが、2025年に発売されたのが「ミステリーるるぶ」です。



「目的地は『不明』謎を解けば、旅が始まる」



謎解きをしながら移動していくと、それが観光ルートになるというものなんです。なんだかゾクゾクしますよね。



現在は「大自然満喫編」、「アドベンチャー編」、「歴史探訪編」の3種類が発売されています。

ミステリー！行先は「おまかせ」のバス旅・船旅

他にもこのようなサービスがあります。

航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「旅行会社で空席があるツアーをおまかせやミステリーとして売り出す時期。割安で行先選びに迷わない」といいます。

HISが行っている「おまかせバスツアー」。



横浜発（1人あたり）7500円〜1万円で、ツアー前日までにメールで行き先詳細が届きます。



例えば、2月28日（土）にバスツアーを予約する場合、▼千葉・マザー牧場のいちご2種食べ放題＆はちみつ工房のツアー、▼静岡・伊豆の金目鯛御前＆いちご食べ放題といった複数のコースが設定されており、前日までどのツアーに行くかはわかりません。

他には、東海汽船の「ミステリーきっぷ」。

東京・竹芝発の伊豆諸島への日帰り船旅、往復6500円（こども3300円）です。



降りる島はランダムで、発券時にわかります。



▼大島で降りる場合は、通常1万7040円が約62％オフ、▼神津島で降りる場合は、通常2万4330円が約73％オフになるんです。

ただ滞在時間ですが、一隻で往復するため、大島で降りる場合は約8時間30分滞在できますが、▼神津島で降りる場合は約30分の滞在になります。



このわくわく感やドキドキ感は、このような旅でしか体験できないので、いろいろと試していただければと思います。