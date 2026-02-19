「大谷よりも売れそう」ダルビッシュ有、“何故か私のもある”グッズ宣伝に反響「公式マジでわかってるわ」
サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。侍ジャパンのグッズを宣伝しました。
【画像】ダルビッシュ有のグッズ
コメントでは「何故かって……それほど貢献度と人気があるってことですよ」「ダルビッシュ有のグッズがあるだけで侍ジャパンが締まります！精神的支柱として絶対必要です」「だるさんのはなくちゃ笑!」「あなたのがほしい。公式マジでわかってるわ」「何故あるんだろ…ってならないわw」「大谷よりも売れそうな予感」「むしろ1番欲しいんですが…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】ダルビッシュ有のグッズ
「それほど貢献度と人気があるってことですよ」侍ジャパンの公式Xが「多くのご要望をいただき、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』選手名入りユニホーム、タオル、Tシャツの受注販売が明日11時より販売開始！追加選出された #隅田知一郎選手、#藤平尚真選手 と #ダルビッシュ有 アドバイザー を含む、全選手・監督・コーチが対象」と、画像付きで投稿。ダルビッシュ選手はそれを引用し「何故か私のもあるので皆さま是非」とポストしました。
「WBCにアドバイザーという形で」12日に「私事ですが2026年のWBCにアドバイザーという形で関わらせていただくことになりました」と報告していたダルビッシュ選手。グッズの対象になるのも当然といえるでしょう。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)