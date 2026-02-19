サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は2月18日、自身のXを更新。「何故か私のもある」とグッズを紹介し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ダルビッシュ有選手公式Xより）

サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。侍ジャパンのグッズを宣伝しました。

「それほど貢献度と人気があるってことですよ」

侍ジャパンの公式Xが「多くのご要望をいただき、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』選手名入りユニホーム、タオル、Tシャツの受注販売が明日11時より販売開始！追加選出された #隅田知一郎選手、#藤平尚真選手 と #ダルビッシュ有 アドバイザー を含む、全選手・監督・コーチが対象」と、画像付きで投稿。ダルビッシュ選手はそれを引用し「何故か私のもあるので皆さま是非」とポストしました。

コメントでは「何故かって……それほど貢献度と人気があるってことですよ」「ダルビッシュ有のグッズがあるだけで侍ジャパンが締まります！精神的支柱として絶対必要です」「だるさんのはなくちゃ笑!」「あなたのがほしい。公式マジでわかってるわ」「何故あるんだろ…ってならないわw」「大谷よりも売れそうな予感」「むしろ1番欲しいんですが…」と、絶賛の声が寄せられました。

「WBCにアドバイザーという形で」

12日に「私事ですが2026年のWBCにアドバイザーという形で関わらせていただくことになりました」と報告していたダルビッシュ選手。グッズの対象になるのも当然といえるでしょう。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

