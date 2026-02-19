お土産が充実していると思う「島根県の道の駅」ランキング！ 2位「キララ多伎」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女211人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「島根県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「特産のいちじくを使った菓子や海産物など、お土産が豊富だから」（20代女性／東京都）、「夕陽が有名なので、絶景も楽しみながら特産のイチヂクジャムなどを購入したい」（40代女性／東京都）、「海沿いの立地で景色が良く、特産のいちじくを使ったスイーツやジャムが豊富。地元のパンやお菓子も充実していて満足度が高いから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「出雲大社のおひざ元なだけあって出雲そば等ご利益が得られそうな品揃えがたくさんあった」（20代女性／東京都）、「出雲大社観光の玄関口。出雲そば、縁結び関連グッズ、銘菓（出雲ぜんざい、そば饅頭）、地酒、あご（飛魚）加工品など、観光客向けの土産が幅広く揃うから」（40代女性／埼玉県）、「出雲大社のそばにありますので、出雲にちなんだお土産を買うといいです。出雲そばとか出雲ぜんざいなんかがいいです」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
