Q. 起床後、指がこわばる感じがします。リウマチでしょうか？【医師が解説】
Q. 起床後、指がこわばる感じがします。リウマチでしょうか？Q. 「最近、朝起きたときに手の指が腫れぼったいような、曲げ伸ばしがスムーズにいかないような違和感があります。何となくこわばっている感じです。しばらくすると自然に動くようになるのですが、関節リウマチの兆候でしょうか？」
A. 関節リウマチを疑う重要な初期症状の1つですが、断定はできません「朝起きたときに手が動かしにくい」「指が腫れぼったい」と感じる症状は、医学的に「朝のこわばり」と呼ばれるもので、関節リウマチの非常に特徴的な初期症状の1つです。
起きてから体を動かし始めると、血流やリンパの流れが改善され、液体が吸収されていきます。活動を始めると徐々に症状が軽くなり、自然に治ったように感じるのが特徴です。
単に数分で治まる場合はあまり気にする必要はありませんが、30分から1時間以上こわばりが続く場合は注意が必要です。リウマチの可能性を疑う判断の目安にしましょう。
また、指の付け根や第二関節など、複数の関節に対称性の腫れや痛みがある場合も、リウマチの可能性が高まります。
リウマチは最近では治療法が飛躍的に進歩しています。早期に発見して適切な治療を始めれば、関節の破壊を防ぎ、健康なときと変わらない生活を送ることも可能です。
少しでも気になる症状がある場合は、早めに整形外科やリウマチ科を受診しましょう。
▼井上 義治プロフィール
慶應義塾大学医学部を卒業後、20年以上にわたり形成外科医として総合診療に従事。患者の要望を丁寧に聞き、一人ひとりに合わせた医療を提供している。
(文:井上 義治（形成外科医）)