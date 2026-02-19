長崎市の出島メッセ長崎で20日に、全国から選りすぐられたおいしい餃子が集結する『餃子JAPANフェスin長崎』が開幕します。

どんな商品が楽しめるのか、取材しました。

◇玉川精肉店 東京都世田谷区

まずは東京・世田谷区の高級和牛と赤身肉の専門店が作った一品。

長崎初登場です。

一見、よくある餃子ですが…

（玉川精肉店 佐藤護さん）

『和牛100％粗挽き肉餃子』です。

ほぼ和牛だけの肉餃子は、口の中で肉のうまみが広がりシャキシャキとしたタマネギとの一体感が楽しめる精肉店ならではの一品です。

（玉川精肉店 佐藤護さん）

「肉にひき方にもこだわっていて、食べた時のガツンとくる肉感を出したいので粗びきと細びきの2種類をかけ合わせて絶妙な歯ごたえにしている」

また、2種類の鶏肉をブレンドし、さらに鶏ガラの出汁でうまみを追加した『四川風 よだれ鶏餃子』も登場。

精肉店が手がけた本気の餃子を食べ比べできます。

◇餃子の丸満 茨木県古河市

つづいては茨木県から創業62年の老舗「丸満餃子」の創業当時から変わらぬ一品です。

極上の粉で作られた皮に包まれているのは、20種類以上の具材とシナモンが香る秘伝のスパイスで作られたあん。

焼きまんじゅうのような丸い形が特徴です。

（丸満餃子 井上玲さん）

「ハクサイとキャベツがメインなんですけども一夜漬けで漬物にしてある。それで甘みを十分に出して一番味の良い時につくる。そうすると全体的なバランス、甘みが出てすごくおいしく召し上がれる」

サクサクした食感とジュワッとあふれる肉汁を楽しむことができます。

◇横浜中華街 王府井(ワンフーチン) 神奈川県横浜市

棒で伸ばしたもちもちの皮にあんをたっぷり詰めて焼き上げます。

横浜中華街に5つの店舗を構える小籠包の専門店「王府井(ワンフーチン)」の焼き小籠包。

高温の鉄鍋で一気に焼き揚げる調理法でカリッ・モチッ・ジュワ～の3つの食感を味わうことができます。

箸で割ると…

（王府井 神保一石さん）

「豚肉と野菜を煮だして8時間以上煮込んで作ったスープがこのコラーゲンスープ」

スープを楽しんだらガブッと！

上はもっちり柔らかく下は焼いてあるのでパリパリの食感が楽しめます。

今回のイベントでは、肉のおいしさが際立つ『正宗』と皮にホウレンソウを練りこみ野菜の甘みも感じられる『ヒスイ』が登場。

2個ずつの4個セットで販売されます。

（王府井 神保一石さん）

「餃子とはまたちょっと異なる焼き小籠包という商品ではあるが、餃子には負けないおいしさがあるのでぜひ一口味わってください」

『餃子JAPANフェスin長崎』は20日に長崎市の出島メッセ長崎で開幕し、24日まで開催されます。