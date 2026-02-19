「甘えているようで可愛い」ジャガー横田&医者夫のラブラブショットに反響「仲良し夫婦で良かったです」
女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは2月19日、自身のInstagramを更新。夫婦のラブラブショットを披露しました。
【写真】木下博勝＆ジャガー横田のラブラブショット
ジャガーさんが木下さんの首元に顔を寄せ、甘えているようなラブラブな様子です。木下さんは満面の笑みでとてもうれしそう。
ファンからは、「わぁ〜素敵な写真です」「仲良さそうなお二人」「先生の笑顔も素敵ですねー」「ジャガーさん、先生に甘えているようで可愛い」「先生とジャガーさんの笑顔凄く素敵です」「笑顔が溢れるお二人素敵です」「仲良し夫婦で良かったです」と、称賛する声が相次ぎました。
「笑顔が溢れるお二人素敵です」木下さんは「おはヨネスケ 昨夜は、ラジオ終わりで機嫌の良い? ジャガーさんが、22時過ぎでUberを頼もうとしていた僕の為に、そばを買って来てくれました。有難う御座います」とつづり、ジャガーさんとの自撮りショットを1枚披露しています。
