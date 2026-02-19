本格的に競技を始めて約６年で世界の頂点に上り詰めた。

１８日のミラノ・コルティナオリンピック・スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝で、冬季大会日本女子最年少金メダリストになった深田茉莉選手（１９）。快挙の裏には、練習熱心な性格と、それを支えた兄の渚さん（２２）と歩んだ二人三脚の日々があった。（中薗あずさ）

深田選手がスノーボードに興味を持ったのは７歳の頃。渚さんが滑っている姿を見て「かっこいい」と思って始めた。渚さんの後ろについて小さいジャンプを跳んだり、障害物コースを滑ったりするうちに夢中になった。

本格的にＳＳに取り組んだのは、中学２年になった１３歳の春。現在もコーチを務める佐藤康弘さん（５１）の指導を渚さんと一緒に受け、兄妹（きょうだい）で切磋琢磨（せっさたくま）し合った。

深田選手の非凡な才能に気づいたのは、最も近くで滑っていた渚さんだ。「茉莉はいずれ世界で戦う」。国内大会で表彰台に上がる実績を残していた渚さんは２０２２年４月、都内の大学への進学を機に競技としてのスノーボードをやめ、深田選手を支える道を選択した。

それまでは週末を中心に、愛知県内の自宅から練習拠点がある埼玉県熊谷市に通っていたが、深田選手が平日も練習できるように拠点近くに家を借り、兄妹での２人暮らしを始めた。渚さんが料理を作ったり、送迎をしたり。１日１０時間は練習に没頭する深田選手をそばで支えた。

その年の１２月、渚さんの目が確かだったことが証明された。米国で開催されたワールドカップ（Ｗ杯）のビッグエア（ＢＡ）第３戦で、深田選手は初出場初優勝という鮮烈なデビューを飾ったのだ。当時１５歳の快挙達成に、「新星が現れた」と周囲からも驚かれた。

大事な２４〜２５年の五輪プレシーズンは、佐藤コーチから「（深田選手の）メンタルが安定する」と言われ、渚さんは海外で開かれたＷ杯の３戦に初めて同行した。深田選手は３戦のうち、２戦を優勝、１戦を２位という好成績を残した。「お兄ちゃんの前でかっこいいところを見せたいから頑張れた」と振り返る。

そして臨んだ初めての五輪の大舞台。渚さんが見守る中、９日のＢＡ決勝は９位に終わり、深田選手は家族の前で泣き崩れた。渚さんたちから「茉莉ならできる」と鼓舞されて迎えた１８日のＳＳ決勝では、圧巻の滑りを見せて金メダルを手にした。「ずっと応援してくれたお兄ちゃんのおかげでチャンスをつかむことができた」

表彰式後、家族がハグして喜ぶ中で深田選手は号泣していた。渚さんは「悔し涙がうれし涙になってよかったね」と声をかけた。夢をかなえた妹は、あふれ出る涙が止まらなくなった。