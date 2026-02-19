Âè£²¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤ÏÁ´³ÕÎ½¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤¬ºÆÇ¤¡¡¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤Ï´Ä¶Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
¡¡Âè£²¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï£±£¹Æü¤ËÎ×»þ³ÕµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£¸Æü¤ËÁ´³ÕÎ½¤ÎºÆÇ¤¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤âÁ´°÷ºÆÇ¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ÎÂè£±¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤«¤é£´¤«·î¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÎ×»þ³ÕµÄ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÉûÂç¿Ã¤ª¤è¤ÓÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Î¿Í»ö¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀè¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¿®Ç¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢³°¸ò¤ä·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤ËºÆÇ¤¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¹ñ¸÷Ê¸Çµ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤Ç°ñ¾ë£¶¶è¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¸·¤·¤¯Ê£»¨²½¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¡¢³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¡¢ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤ò¤ª»Ù¤¨¤·¡¢¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ä¶Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤ÎºÆÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æ±ÅÞ¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤Ï¡¢µÜ¾ë£´¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¾®Áªµó¶è¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î°Â½»½ßÁ°½°±¡µÄ°÷¤Ë¾¡¤Á¾®Áªµó¶è¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅöÁª¡£³°Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Î±ÑÍø¥¢¥ë¥Õ¥£¥ä»á¤âÀéÍÕ£µ¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉûÂç¿Ã¤ÎÇ§¾Ú¼°¡¢Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ë¡£
