HERAのUV下地3種が登場♡透明感も血色感も自在に

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA」から、仕上がりで選べるUV下地3種が登場します。みずみずしさ、血色感、透明感と、それぞれ異なる魅力を備えながら、日中の肌をしっかりプロテクト。2026年3月6日(金)全国発売、2月27日(金)より公式オンラインストアとカウンターで先行発売されます。

みずみずしく守るフレッシュ

UVプロテクター フレッシュは、SPF50+/PA++++、内容量50mL、価格5,610円(税込)。爽やかな使い心地を求める方や、くすみ・テカリが気になる方におすすめです。

UV-R PROTMテクノロジーにより、紫外線(UVA/UVB)やブルーライトなどの外部刺激から肌を保護。国内最高基準値のUV防御効果を備え、乾燥ダメージにもアプローチします。

6種のスキンケア成分1と5種類のヒアルロン酸2、さらに4種の整肌うるおい成分*3を配合。まるで美容液のようなうるおい感で、アクアティックグリーンフローラルの香りが広がります。

*1β-カロチン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、ＤＮＡ、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、酢酸トコフェロール（いずれも整肌うるおい成分）、*2ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（いずれも保湿成分）、*3マデカッソシド、アラントイン、パンテノール、イノシトール（整肌うるおい成分）

血色感と透明感を選べる2色

UVプロテクター トーンアップPは、SPF50+/PA++++、50mL、5,610円(税込)。ピーチピンクカラーで自然なトーンアップ1を叶えます。M

elasolv™（メラソルブ）3配合により、使うたびに明るい肌印象へ。シトラスアロマティックウッドの香りが心地よく、6種のスキンケア成分4と美容エキス5を配合した高保湿設計です。

UVプロテクター トーンアップLは、SPF50+/PA++++、50mL、5,610円(税込)。ソフトラベンダーカラーで黄くすみや赤味を補正し、透明感1のある仕上がりに。

12時間2持続のトーンアップ効果が続きます。ナイアシンアミドや2種の美容エキス*4配合で、もっちりとした質感へ導きます。

*1しっとりとうるおって肌トーンが明るく見える効果またはメイクアップ効果による、*2当社調べ、効果には個人差があります、*3トリメトキシケイヒ酸チモール（保湿成分）、*4β-カロチン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、DNA、3-O-エチルアスコルビン酸、酢酸トコフェロール（いずれも整肌うるおい成分）、*5乳酸桿菌／ホテイアオイ発酵物（保湿成分）、*4モクセイ花エキス、ツバキ種子エキス（整肌うるおい成分）

心地よいUVケアで理想の肌へ♡

どのタイプもfor all skin typesで使いやすく、SPF50+/PA++++の高い紫外線カット力を備えた頼もしい存在。仕上がりや肌悩みに合わせて選べるから、毎日のベースメイクがもっと楽しくなります。

HERAのUV下地で、守りながら美しく整う肌を目指してみてはいかがでしょうか♡