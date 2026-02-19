2月19日夕方、静岡県伊豆の国市で住宅兼資材置き場を焼く火事がありました。火は一時激しく立ち上り、約3時間半後に鎮火しました。

【写真を見る】伊豆の国市で発生した住宅1棟を焼く火事

＜伊部桜輔記者＞

「午後4時過ぎの伊豆の国市です。付近には住宅が立ち並んでいますが、建物から激しく赤い炎が吹き出しているのがわかります。建物からは黒い煙がすごい勢いで吹き出しています」

遠くからでもはっきりとわかるほどの煙が立ち上り、炎もくっきりと見て取れます。

19日午後4時前、伊豆の国市原木（ばらき）で「隣の家が火事です」と110番通報がありました。

火は3階建ての住宅兼資材置き場を焼き、駆け付けた消防隊や地元の消防団が懸命な消火活動にあたりました。

付近は住宅密集地ということもあり、近隣住民は不安な表情を浮かべていました。

＜近隣住民＞

「うちがすぐそこだからさ、真っ黒く見えて」

Q.この時期だから延焼も心配ですね

「そりゃ心配さ」

警察によりますと、この家には家族5人が住んでいますが、全員と連絡が取れており、これまでにけが人は確認されていないということです。