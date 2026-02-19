静岡県沼津市内のマンションで違法なメンズエステ店を経営したとして、沼津市に住む経営者の女が逮捕されました。

【写真を見る】「話したくない」禁止エリアのマンションでメンズエステ店を違法に経営か 54歳女を逮捕 =静岡・沼津市

＜竹川知佳記者＞※2月18日

「午後5時半すぎです。メンズエステ店で違法なサービスをしていたとみられる人物が今、捜査員に連れられて出てきました。フードで顔を隠していてその表情をうかがうことはできません」

風営法違反の疑いで逮捕されたのは、沼津市新宿町に住む風俗店経営の容疑者の女（54）です。

警察によりますと、容疑者の女は2025年10月中旬および12月中旬に、禁止エリアとなっている沼津市内のマンションで、違法なサービスをするメンズエステ店を経営した疑いが持たれています。

「話したくない」経営者兼従業員として違法営業か

これまでの取り調べに対し容疑者の女は「話したくない」などと供述しているということです。

容疑者の女は経営者兼従業員として店で働いていたとみられ、警察は他の期間にも営業をしていた疑いがあるとみて捜査を続けています。