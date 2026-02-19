話題の「近大ノドグロ」“姿焼き”でメニュー化・限定提供へ 世界初の完全養殖となる稚魚を生んだ人工ふ化第1世代
近畿大学水産研究所富山実験場（富山県射水市）で研究・養殖されたノドグロが、養殖魚専門料理店「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」（大阪店・銀座店）で、2月26日から限定提供されることになった。
【画像】「近大ノドグロ 姿焼き」
ノドグロは標準和名をアカムツといい、白身でありながら濃厚な脂の乗りから「白身のトロ」と呼ばれるほど味が良いとされる高級魚。近畿大学水産研究所富山実験場では、2015年に飼育研究を開始し、16年10月に人工ふ化を実現。さらに飼育方法の改善に取り組み、23年には3万尾以上の種苗を生産。そして昨年10月には人工種苗由来の親肴からの採卵・人工ふ化に成功し、世界で初めて完全養殖を達成した。
今回、養殖魚専門料理店「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」で提供するのは、完全養殖魚ではないが、完全養殖となる稚魚を生んだ人工ふ化第1世代のノドグロとなる。
22年生まれで、能登半島地震から奇跡的に生き残り、3年かかって食べられるサイズ（約20センチ）まで成長。店舗でのノドグロ提供は今回が初めてで、近大が長年挑戦してきたノドグロ養殖研究の成果を社会に届ける機会となる。
提供メニューは「近大ノドグロ 姿焼き」。「じっくり火を通すことで、皮目の香ばしさを引き立たせ、ふっくらとジューシーなノドグロ特有の芳醇な脂の乗りと、凝縮された白身の旨味をご堪能いただけます」と呼びかける。
■提供メニュー：「近大ノドグロ 姿焼き」 1人前1尾 1800円（税込）
提供期間：2026年2月26日（木）〜3月11日（水）
※各店舗1日あたり20食限定、ディナータイムのみ提供
提供場所：養殖肴専門料理店 「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」
大阪店（大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館6階）
銀座店（東京都中央区銀座6丁目2番先 東京高速道路山下ビル2階 銀座コリドー街）
※近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店での提供はな
