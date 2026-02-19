１９日午後７時５０分頃、福岡市早良区百道浜の市総合図書館で、「刺されている人がいる。年配の男が刃物を持ち、すでに警備員が取り押さえている」と１１０番があった。

福岡県警早良署によると、警備員男性のほか、いずれも利用者の高齢男性と同区の女性（５０）がそれぞれ負傷したが、３人とも意識はあり、命に別条はないという。約５分後に現場に駆けつけた署員が男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。

発表によると、男は自称同区西新５、無職吉井辰夫容疑者（６１）。同容疑者は１９日午後７時５０分頃、同図書館内で、女性の首を刃物で切りつけた疑い。「私がしたことに間違いはありません」と容疑を認めている。

他の２人への刺傷行為も認めており、「３人と面識はない」と供述しているという。警備員男性は手にけがを負い、高齢男性は腹部を刺されて重傷という。同署は凶器とみられる包丁１本を押収した。

現場は図書館の１階とみられる。同図書館の開館時間は、平日は一部施設を除いて午後８時までで、事件発生は閉館間際だった。

事件発生時に図書館向かいの公園にいた同市中央区の会社員男性（２６）は「ひっきりなしにサイレンの音が鳴り、向かいの道路一面にパトカーや救急車が集まっていたので、ただごとじゃない雰囲気を感じた。容疑者がすでに捕まったと知り、ホッとした」と語った。同じ公園でサッカーの練習をしていた中学２年の男子生徒（１４）は「何が起きているのか分からず、怖かった」と話した。

現場は、みずほペイペイドーム福岡から南西に約１・２キロで、周囲には西南学院大学やマンションが立ち並ぶ文教地区。福岡タワーやシーサイドももち海浜公園があり、観光客も多く訪れる。