◇アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝トーナメント1回戦 G大阪2―1（2試合合計3―2）浦項（2026年2月19日 パナスタ）

G大阪が執念のベスト8進出を決めた。最後は押し込まれる時間が続き、いったん「5分」と表示されたアディショナルタイムが「9分」に変更されるアクシデントにも見舞われたが、浦項（韓国）に2―1勝利。2試合合計スコア3―2とした。

ひときわ輝きを放ったのが、背番号16のMF鈴木徳真だ。前半34分のFWデニス・ヒュメットの先制点は、鈴木の右サイドからのカットインが始まりだった。5バックの浦項守備陣のギャップを作ると、エリア内右へ走り込んだMF安部柊斗ではなく、その奥のMF山下諒也へ絶妙なスルーパス。そこから山下→安部と、きれいにつないで、最後はファーサイドで待ち構えていたFWヒュメットが流し込んだ。さらに鈴木は前半41分にも正確なロングフィードで山下の今大会4試合連発弾をアシスト。司令塔として、今季公式戦初の複数得点を演出した。

DF中谷進之介が「かなり大事な試合になる」と口にしていたように、チームは分岐点に立たされていた。FW宇佐美貴史を始め、負傷者が続出。直近・名古屋戦ではDF福岡将太とDF佐々木翔悟のセンターバック2人が相次いで負傷した。さらに公式戦3試合1得点と得点力にも課題を抱え、負ければアジア制覇の夢も消滅。それでもイェンス・ヴィッシング監督は「このチームには最高の選手が数多くいる。良い状態で臨める」と自信を見せていたように、今季公式戦初出場のDF三浦弦太を含めて全員で乗り切った。VAR判定で得点取り消しの幸運にも恵まれた。

準々決勝はラーチャブリー戦（タイ）。1次リーグで2勝した相手との再戦となる。