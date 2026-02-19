高市首相は20日、1年の政権運営の方針を示す「施政方針演説」を行います。また、政府は20日、来年度予算案を国会に提出する方針で、年度内の成立を目指します。

施政方針演説で高市首相は、自民党と日本維新の会の与党が衆議院選挙で公約に掲げた“食料品の消費税率2年間ゼロ”の実現への道筋を示します。

超党派の「国民会議」で、スケジュールや財源のあり方、消費減税のあとに移行を目指す「給付付き税額控除」の制度設計などについて検討した上で、ことし夏前に中間取りまとめを行い、税制関連法案の早期提出を目指す考えを示す見通しです。

経済政策では、政権が掲げる「危機管理投資」や「成長投資」について、予算を通常とは別枠で、多年度で管理する仕組みを導入することを表明する見通しです。

また、外交方針である「自由で開かれたインド太平洋」に関連する取り組みを、戦略的に進化させる方針を打ち出す見通しです。

一方、政府は20日、来年度予算案を国会に提出する方針です。高市首相は予算の年度内成立を目指していて、予算案は来週、施政方針演説に対する各党の代表質問が行われた後、審議入りする見通しです。