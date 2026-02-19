「罪の償いこそが遺族に対する務めではないか」と語る男性の長弟＝１９日、横浜地裁横須賀支部前

２０２５年４月に横須賀市内の交差点で乗用車を運転し、オートバイと衝突し、同市在住の会社員の男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた米海軍横須賀基地所属の米軍人で西太平洋水上艦隊群司令部所属の男の被告（３２）の初公判が１９日、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）で開かれた。

被告は起訴事実について「（内容は）理解している」と述べるにとどめ、弁護側は証拠などの精査ができていないことを理由に起訴事実の認否を留保した。

検察側は冒頭陳述で、被告が車を運転し、市内交差点に進入した際、一時停止したと状況を説明。その上で、対向直進車両の有無や安全を十分確認せずに、対向直進してきたバイクに気がつかないまま時速１５キロ、または同２０キロで右折し、衝突させたと指摘した。

被告はフィリピンで生まれ、１１歳ごろに米国に移住し、大学中退後の１４年に米海軍に入隊。１８〜２１年に同基地で勤務し、２４年１０月から再び同基地に配属された。そして、妻子がいることも明らかにされた。

起訴状などによると、被告は２５年４月２７日午後６時５０分ごろ、同市平成町２丁目の市道交差点で右折した際、対向車線を直進してきた男性のバイクと衝突し、死亡させた、とされる。

男性の母親や弟、子供、交際相手の女性ら計７人は、被告に慰謝料などとして計１億２千万円の損害賠償を求める訴訟を同支部に起こしている。

■遺族「被告人には早く罪を認めてほしい」

「認否を明らかにしないのは遺憾で誠意が感じられない。罪の償いこそが遺族に対する務めではないか」。凄惨（せいさん）な事故で犠牲となった男性の長弟（４５）は閉廷後、報道陣を前に率直な思いを語った。

兄の命を奪った米海軍横須賀基地所属の米軍人の被告から言葉を聞くために次弟（４２）と長崎県内から訪れていた。しかし、被告は起訴事実の認否を留保する異例の事態となった。

同県内に暮らす男性の母は、ふさぎ込む日々が続いているという。長弟は「どうにか母親の苦しみを早くとってやりたい。そのためにも被告人には早く罪を認めてほしい」と訴えた。

男性の交際相手の女性（４８）は「思い出すとつらかった」と傍聴席でハンカチで涙を拭い続けた。最後に過ごしたのは、食事を一緒に取った事故前日だった。無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）では事故１時間前までやりとりしていたが、その後音信不通となり不安に襲われた。最愛の人を失っても横須賀署からは、家族ではないことを理由に事故の詳細が説明されることはなかったという。

だから女性は人生で初めて公判の傍聴に向かった。「あの日以来、彼のことを忘れたことはない。事故の真相を知るために次回も傍聴に来ます」。米兵からの誠実な謝罪を心の底から待っている。