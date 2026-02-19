ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルで金メダル、500メートルで銀メダルを獲得したオランダ代表のユタ・レールダム選手（27）が2026年2月16日、自身のインスタグラムを更新し、喜びのショットを披露した。

「Olympic silver in the 500m！！！！」

ユタ・レールダム選手は「Olympic silver in the 500m！！！！」とし、銀メダルを手にするショットなど6枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち、1枚目はオランダ代表のオレンジ色のウェア姿で、銀メダルを手に、ポニーテールのヘアスタイルで口を大きくあけた喜びのショットを披露。2枚目はシューズのひもを整えているところをとらえたもので、髪をおろしたレアなショットとなっている。

3枚目では、500メートルの表彰台に立った銅メダルの高木美帆選手、金メダルのフェムケ・コク選手との3ショットも公開。高木選手がスマホだろうか、手を伸ばして3人で自撮りをするようなところもとらえられていた。