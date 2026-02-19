こちらは今年4月に桜島の8つの小中学校が統合して開校する「桜島学校」の校歌です。この校歌を作曲したのが、鹿児島市出身の吉俣良さんです。先日訪れた桜島で楽曲に込めた思いを聞きました。

（吉俣良さん）「（建設中の桜島学校みながら）もうこんなに出来ているとは思わなかった」

（末永アナウンサー）「もう形が見えてきましたよね」

（吉俣良さん）「ちょっとびっくり」

鹿児島市出身の作曲・編曲家の吉俣良さんです。東京を拠点に数々の人気ドラマや映画の音楽を手がける一方で、県内で音楽イベントをプロデュースするなど多方面で活躍しています。

吉俣さんは県出身で俳優・歌手の上白石萌音さんとともに、4月に開校する桜島学校の校歌を手がけました。

（吉俣良さん）「（校舎完成が）1年遅れたことによって、誰も歌わないで立っているのではなく、校舎が完成した時にはみんなが校歌を歌えるから、それもいいねと」

（末永アナウンサー）「子どもたちの声で実際に聴いてみたいですよね？」

（吉俣良さん）「聞いてみたい。ちょっとだけ映像で見せてもらったが、子どもたちが歌っているのを見た時にうれしかった」

新しい桜島学校の校舎は来年完成予定のため、4月からは現在の桜島中学校を仮校舎として使用します。

（吉俣良さん）「今回はコンセプトとして最初に言われたのが『校歌っぽくしないで』と。いかにも校歌を作るというよりは、『吉俣さんが思うイメージで作ってもらったほうが、うれしいです』と。

桜島をイメージした。子どもたちが歌ったらいいだろうなというイメージをずっと頭に浮かべながら今回の曲を作った」

桜島は「特別な場所」と話す吉俣さん。鹿児島のシンボル、そして雄大な自然に元気をもらえるといいます。

（吉俣良さん）「何でも起点が桜島というか。桜島に来ると元気をもらえるというか。一番の原点のところからの校歌という話だったから、これはもう自分の中でぴったし。

自分にとって桜島はすごく特別で。何か鹿児島のものを作る時は、必ず桜島の有村溶岩展望所に来てからというぐらい、桜島に対する思いは強い」

作詞した上白石萌音さんとは今回が初めての制作です。

東桜島小学校の「みかん」や桜島中学校の「手を取り」など、上白石さんは8つの小中学校で歌われてきた校歌のフレーズも取り入れて、「桜島の美しい風景やそこで暮らすみなさんのことを想像して歌詞を考えました」とコメントを寄せています。

（吉俣良さん）「”生きている 生きている”という歌詞を見た時にすばらしい！と思って感動した。ぴったしだから、生きている 生きているという言葉が。

桜島も生きているし、そこの場所で生きているという、いろんな生きているという言葉」

「彼女も歌詞を作った時に、子どもたちが大声で歌っているイメージで歌ってほしいと言っていた。自分もそういうつもりで作った」

「生きている、生きている～香るみかんの小道で～手を取り合って」

開校まで、あと1か月半ほど。新たなスタートを切る子どもたちに、吉俣さんは校歌を通じてエールを贈ります。

（吉俣良さん）「大人になっても、この校歌を歌うと桜島からキバレよ！って声をかけてもらっているんだという気持ちで。何かの壁にぶつかった時も、もしかしたらこの校歌を歌って“生きている 生きている”と歌うことで、ちょっとでも元気になったりとか。思い出に残ってくれれば、それが一番うれしい」

桜島港フェリーターミナルでは、今月末から待合所で校歌を流す予定だということです。また、吉俣さんは今年デビュー45周年。これを記念したコンサートを鹿児島市で秋に開催するそうです。

