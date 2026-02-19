「離婚したら体裁が…」「俺の世話はどうなる？」感情論を馬鹿にしてきた夫のみっともない悪あがき【妻を見下す夫の末路 Vol.9】
■これまでのあらすじ
夫に見下される日々から抜け出すため、離婚を告げた妻。それでも夫は威圧的な態度を崩すことなく、慰謝料を請求する妻を「俺の金を頼って恥ずかしくないのか」と罵倒する。しかし、訴えられて離婚する方が世間的に恥ずかしいと妻は言い放ったのだった。
「離婚なんてしたら出世に響く」と夫は言いました。息子や私の将来よりも、自分の心配ばかり。
自分の行いを認めず、いつまでも上から目線。ここまで言われても「時間の無駄だ」と話を終わらせようとしていました。
最後に出てきたのは「俺の世話はどうなる」…夫にとって私は家政婦のようなものだったのでしょうね。
議論にならない話し合いは時間の無駄だって、いつも自分で言っていたでしょう？
よかったね、無駄な時間を過ごさなくて良くなって。
あとは自分でどうにかしてください、さよなら。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)