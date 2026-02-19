ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ国際商品貿易（12月）
予想 -20.0億カナダドル 前回 -22.0億カナダドル
米新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想 22.6万件 前回 22.7万件
米失業保険継続受給者数（02/01 - 02/07）
予想 186.1万件 前回 186.2万件
米貿易収支（12月）
予想 -555.0億ドル 前回 -568.0億ドル
米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）
予想 7.7 前回 12.6
米卸売在庫（速報値）（12月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
20日
0:00
米中古住宅販売成約指数（1月）
予想 2.5% 前回 -9.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.3%（前年比)
米景気先行指数（1月）
予想 -0.1% 前回 （前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想 -11.8 前回 -12.4
0:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶
2:00
米週間石油在庫統計
3:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）
米主要企業決算
ウォルマート
※予定は変更されることがあります。
