22:30
カナダ国際商品貿易（12月）
予想　-20.0億カナダドル　前回　-22.0億カナダドル

米新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想　22.6万件　前回　22.7万件

米失業保険継続受給者数（02/01 - 02/07）　
予想　186.1万件　前回　186.2万件

米貿易収支（12月）
予想　-555.0億ドル　前回　-568.0億ドル

米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）
予想　7.7　前回　12.6

米卸売在庫（速報値）（12月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)

20日
0:00
米中古住宅販売成約指数（1月）
予想　2.5%　前回　-9.3%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.3%（前年比)

米景気先行指数（1月）
予想　-0.1%　前回　（前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想　-11.8　前回　-12.4

0:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶

2:00　
米週間石油在庫統計

3:00　
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）


米主要企業決算
ウォルマート

※予定は変更されることがあります。