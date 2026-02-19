◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）ラウンド１６第２戦 Ｇ大阪２―１浦項（１９日・市立吹田スタジアム）

アウェーでの第１戦（１２日・スティールヤード）を１―１と引き分けたＧ大阪は、ホームでの第２戦で浦項を下し、８強入りを決めた。今季就任したドイツ人の新指揮官、イェンス・ビッシング監督（３８）は、Ｊ１百年構想リーグ２試合を含め、公式戦４試合目で初の９０分勝利をおさめた。

試合が動いたのは前半３４分。Ｇ大阪はペナルティーエリア内で細かくパスをつないで、最後はＦＷデニス・ヒュメットが流し込み、今季のチーム本拠初ゴールで先制。さらに４１分、ＦＷ山下諒也がセンターサークル内からのパスに反応すると、相手マークを外しながらの絶妙トラップでフリーに。無人のゴールへぶち込み、ＡＣＬ２で４戦連発となるゴールでチーム２点目。Ｇ大阪が２―０とリードして前半を折り返した。

Ｇ大阪は後半も浦項ゴール前に迫るが、シュートが枠を外れるなど３点目がなかなか奪えない。１６分には、鳥栖から期限付き移籍中の浦項ＭＦ西矢健人に右足弾を決められ、１点差に迫られた。終盤４３分には、浦項の“同点ゴール”がＶＡＲ（ビデオアシスタントレフェリー）の判定によりノーゴールに。Ｇ大阪はアディショナルタイムの９分間も守り抜き、歓喜の終了ホイッスルを聞いた。ヒュメットは「「実際にいいゲームだったと思う。一丸となって戦う姿勢が出せたので非常によかった」と振り返った。山下も「勝てれば何でもいいんですけど、まあ自分のゴールでチームが勝ったことが何よりも幸せです。アジアの舞台でガンバというクラブの価値を上げていけるように。最後はてっぺんを取れるように頑張りたいなと思います」と頂点を見据えた。

勝ち上がったＧ大阪は３月、準々決勝でラチャブリ（タイ）とホーム＆アウェーで対戦する。

※得点時間は速報値。