漫画家・野澤ゆきこ、産休・育休発表「人生初の妊娠」 『100カノ』連載ペース変更
漫画『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』（100カノ）作画担当の野澤ゆき子が19日、自身のXを更新し、産休・育休で連載ペースが変更となることを発表した。
【画像】キュートな彼女が大集合！『100カノ』第1話の数ページ
Xでは書面にて「【大切なお知らせ】『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』連載ベース変更のご報告」とし、「私事で大変恐縮ですが、このたび出産・育児休暇をいただくことになりました。それに伴い、しばらくの間、連載ペースを調整させていただきます」と説明。
経緯については「昨年、入院・手術のため休載イラストをお休みした際、多くの温かいご心配の声をいただき、大変励まされました。本当にありがとうございました。実は、その休載告知の直後に妊娠が判明いたしました。初めての経験で先行きが予測できなかったため、無事に安定した状態でお伝えできるようになるまで公表を控えさせていただいておりました。長らくご心配をおかけしてしまったことを、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
連載ペースは「ベースは一時的に落ちますが、育休中に向けた原稿のストックを数本分用意しております。具体的な掲載タイミングは『100カノ公式アカウント』にて随時お知らせいたします」とし、「育休後は体調を考慮しつつ、段階的に元の週刊ペースに戻していくことを目標としています。25巻の作業は完了しており、発売日は後日公式からアナウンスされます。26巻以降は、体調を見ながら中村先生・編集部と相談して進めてまいります」とつづった。
メディア展開については「アニメ等の監修作業は、関係各所のご協力のもと、滞りなく進行しております」とし、最後に読者へ「更新を楽しみに待ってくださっている皆様をお待たせしてしまうのは、漫画家として、またタッグを組んで連載する身としても心苦しい限りです。ですが、人生初の妊娠・出産・育児を楽しみつつ、一日も早く万全な状態で復帰できるよう努めてまいります」。
続けて「快く送り出してくださる中村先生、そして支えてくださる編集部の皆様への感謝を胸に、精一杯精進いたします。個人的には、出産を経て「赤ちゃん回」を描くときの心場がどう変化するのか、今からとても楽しみです。羽々里の気持ちに、より深く寄り添えるようになれたらいいなと思っています。中村先生、ぜひ第4回赤ちゃん回のネームをお待ちしております(笑)。引き続き、『100カノ』を温かく見守っていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
『100カノ』は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）2020年4・5合併号より連載がスタートしたラブコメ。中学の卒業式に100回目の失恋をした主人公・愛城恋太郎は、高校でこそ「初めての彼女を！」と願う。そんな彼の前に現れた恋の神様が告げた未来は「高校生活で出会う“運命の彼女”は100人、しかし彼女たちは、幸せになれなければなんやかんや（中略）あって…死ぬ！」。突然始まった『DEAD OR LOVE』な純愛ハーレムライフが描かれている。
