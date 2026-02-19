ミラノ・コルティナオリンピックでメダル量産が期待されたスノーボードの日本勢は、４個の金を含む計９個のメダルを獲得する大活躍を見せた。

ビッグエアは木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が男女ダブル優勝。スロープスタイルも女子は深田茉莉（ヤマゼン）が冬季五輪で日本女子最年少となる金を獲得し、男子も長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銀に輝くなど日本勢が席巻した。

代表の西田崇コーチは、国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）と連携したデータ分析に基づくエアのコーチングが奏功したとみる。エアマットに着地する夏場の練習で選手が足にセンサーをつけてエアを跳び、踏み切り前や空中で足裏のどこに力が入っているか、両足がどう体重移動しているかといったデータを集め、動作解析の専門家が分析。結果を基に、腕の振り方や踏み切り位置をコーチが助言し、成功したエアの再現性を高めてきたという。

ハーフパイプは、けがに苦しんだ平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）からバトンを受け継ぐように男子の戸塚優斗（ヨネックス）が金、女子の小野光希（バートン）も銅を獲得した。戸塚はビッグエアのメダルラッシュに「良い流れをもらった」と振り返り、「常に新しい技をやらないと代表にも残れない中で切磋琢磨（せっさたくま）しているところが強み」と日本チームのハイレベルな争いを躍進の理由に挙げる。右肩上がりのスノーボード種目。今後の飛躍も見逃せない。（小沢理貴）