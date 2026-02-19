18日に発表された県の新年度予算案についてです。



県の新年度予算案ですが今回はどこに力を入れているのでしょうか。県政担当の本間記者に伝えてもらいます。

◆県の新年度予算案（2月補正含む）総額1兆2667億円

新年度予算案の総額は2月補正予算と合わせて編成され、総額約1兆2600億円で令和7年度より約400億円増えています。



花角知事は今回の予算を「将来の人口定常化を目指し、成長の基盤を築き歩みを進める予算」と掲げています。

◆重点政策の軸 県民を”守る”政策と強い経済へ”攻める”成長投資

重点政策の軸が大きく分けて2つあります。その一つが足元の課題に対応するための県民の生活を”守る”政策です。



もう一つが強い経済を実現するための成長投資。将来に向けた”攻め”の政策です。



まず”守る”政策ですが、例えば、物価高への支援として新たに新潟県版のGoToトラベルやGoToEat事業に30億5000万円。クマの捕獲などの総合対策事業に3億8000万円などが計上されています。



一方、”攻め”の政策ですが、例えば、AIの活用による生産性向上への取り組み支援に2億円。子どもたちの海外交流やグローバル人材の育成に5億9000万円を計上しています。



守りの政策は物価高への対応、私たちの生活を守るというイメージが湧きますが攻めの政策は他にどんなものがあるんですか？



質の高い地域医療体制の実現に向け、遠隔で重症患者の管理支援を行うモデル事業なども含まれています。また、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発に関する予算も新たに盛り込まれました。

◆東京電力からの拠出金の活用方針

東京電力は柏崎刈羽原発の再稼働に伴い、10年程度にわたって県に1000億円規模の資金を拠出するとしています。



県は東京電力の意向に沿いながら、安全・防災対策、地域・産業の振興などの3つの活用法を基本に検討しています。

◆新年度予算案に盛り込まれた避難路の除雪体制強化の事業費

新年度予算案では東京電力からの拠出金を活用して、原発から6方向に伸びる避難道路の除雪体制の強化に7億7000万円を計上しています。





◆県立病院の厳しい経営状況

質の高い地域医療体制の実現という話もありましたが、経営状況が厳しい県立病院は今後どうなるのでしょうか。



13ある県立病院は医療機器などの物価高騰や患者数の減少などで令和6年度は過去最大の46億円の赤字でした。令和7年度も25億5000万円の赤字となる見込みです。



また、県人事委員会は去年10月、県職員の給与の引き上げを勧告しています。病院局は去年12月からの実施を提案していて、労働組合は去年4月にさかのぼって給与を引き上げる「完全実施」を求めています。



完全実施した場合には、約10億5000万円の追加の人件費が必要となります。



新年度予算案でも45億4000万円の赤字を見込んでいて、来年度末の内部留保資金の枯渇は避けられない見込みです。

◆病院経営の改善に向けた県の新規事業

県立病院に限らず病院経営は全国的に厳しい状況に置かれています。



新年度予算案の中では、病院経営を改善するための専門的な経営コンサルティングの活用などにかかる費用の補助に4億円。医療機関の業務効率化などへの取り組み支援に9億1000万円を盛り込んでいます。



県民の生活を”守り”ながら、未来に向けた”攻め”の投資を軸に組まれた予算に今後県がどのように取り組んでいくかが重要です。