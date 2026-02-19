柏崎刈羽原発6号機の申請書類に30件の誤りがあったことが分かりました。東京電力の小早川社長は「真摯に対応したい」と陳謝しています。



2月16日、約14年ぶりに首都圏への送電を始めた柏崎刈羽原発6号機。ことし11月には運転開始から30年が経過します。このため、東京電力は去年12月、30年を超える際に必要な申請書類を原子力規制委員会に提出しましたが、この申請書類に30件の誤りがあったことが分かりました。





また審査には通常1年ほどかかりますが、東京電力は期限の約10か月前に申請書を提出していました。期限を迎えることし11月7日までに認可が下りなければその後、運転はできなくなります。〈原子力規制員会 山中伸介委員長〉「社内の品質保証あるいは長期施設管理計画認可制度そのものに対する理解が非常に乏しい。修正をして審査に臨んでいただきたい」一方、東京電力は柏崎刈羽原発について外部の有識者から助言を受ける運営会議を開催。18日の初会合では安全を最優先にする文化は定着しているかなどをテーマに意見を交わしたということです。申請の遅れや誤りについて東京電力の小早川社長は…〈東京電力 小早川智明社長〉「少し誤りやミスも見つかったということもありますのでここについてはしっかりと真摯に対応してしっかりとした審査を受けてまいりたい」小早川社長は申請書を作成する体制に課題があったなどとしています。