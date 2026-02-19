G大阪が日韓対決制して８強入り！ ヒュメット＆山下弾、粘る韓国の名門・浦項を振り切り２−１勝利【ACL2】
ガンバ大阪は２月19日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第２戦で韓国の名門クラブ・浦項スティーラーズとホームで対戦した。
グループステージを全勝し、首位通過したG大阪は準決勝までホーム＆アウェーで行なわれる決勝トーナメントへ。浦項との初戦で、12日に行なわれた第１戦は１−１のドローに終わった。
準々決勝進出をかけた第２戦は、立ち上がりから主導権を握るなかで１点が遠かったが、34分に右サイドでの連係からデニス・ヒュメットが決めて先制する。
勢いに乗ると、41分には鈴木徳真の前線への浮き球のパスに抜け出した山下諒也が冷静にネットを揺らし、追加点を奪う。
後半は61分に一瞬の隙を突かれ、サガン鳥栖からのレンタルで今季から浦項でプレーする西矢健人に１点を返された。
それでも、最後まで粘り強く１点のリードを守り切ったG大阪が２−１で勝利。第１戦との合計スコア３−２で上回り、ベスト８進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバ山下諒也が見事な裏抜けから追加点！
