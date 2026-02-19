2月18日、女性お笑いカルテット「ぼる塾」のきりやはるかがInstagramを更新。その内容が話題となっている。

「はるかさんはこの日、《恋髪オーディションに出演させていただきました!》と、ABEMAの番組に出演したことを報告しました。『恋髪オーディション』は、“次世代のスター美容師”の発掘を目的に、美容師たちが得意なスタイルで“女性史上最高のベストヘア”を生み出すという番組です。

投稿では《新しい自分に出会えることができて、私は変われるんだと自信に繋がりました》と、晴れやかな気持ちをつづっています。実際、ピンク色にした髪の毛がチラ見えする写真をあげており、変身ぶりが注目されています」（芸能担当記者）

同日には、ストーリーでもこのピンク髪姿を披露している。顔にもばっちりメイクを施しており、これまでの雰囲気とは一変したことがよくわかる。コメントでは「可愛い」「お似合いすぎます」などと絶賛が飛びかっている。だが、彼女の“激変”ポイントはここだけではないのだ。

女優の平手友梨奈に似ているといわれることもあるはるかだが、意外にも容姿に自信がなく、これまでには整形した経験を明かしている。

「2022年の『ホンマでっか!?TV 恋愛ヘタすぎ女子SP』（フジテレビ系）にゲスト出演した際に、『目と（左眉上の）ホクロを取った』と明かしています。当時のことをつづった『CanCam』のウェブ連載では、ほとんどすべての貯金を整形に投じたとも書かれていました。

番組出演時には、『もっといじりたい』と、今後も整形に挑戦したいと語っていたはるかさんですが、有言実行したのは2025年の4月。YouTubeで『目上切開と埋没しました!』と、目元を手術したと報告ています。

今回のピンク髪への変化も、ファンにとってはこうした、はるかさんなりの“挑戦”の一環として好意的にとらえられているようです」（同前）

投稿では《新しい恋に出会うのが楽しみです!》ともつづっていた、はるか。成就する日は――。