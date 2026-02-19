小学生ママ、【ユニクロ】で何買う？ おすすめしたい「大人に似合うアイテム」

【ユニクロ】で「何を買えばいい？」と、迷っているママにおすすめしたい「大人に似合うアイテム」をピックアップしてお届け。今回は、小学生のお子さんがいる人気インフルエンサー@cococloset128さんがリアルバイした、シャツとセーターをご紹介します。きれいめに着こなせそうでトレンド感アップも狙えるシャツと、お手入れしやすくテイスト問わず合わせやすそうなセーターは、ママコーデの1軍になるかも……！

きれいめに着こなせて今っぽくこなれるシャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

ベーシックなアイテムながら、ショート丈のボクシーシルエットで、今っぽくこなれ感のある着こなしを楽しめそうなシャツ。レーヨンとコットンをブレンドした素材を使用。なめらかな表面でエレガントな雰囲気もまとえそうなシャツは、学校行事など、きちんとした格好をしたいシーンにも重宝しそうです。前裾にあしらった【JW ANDERSON（ジェイ ダブリュー アンダーソン）】の刺繍ロゴも、コーデにさりげないアクセントを与えます。全3色展開。