猫が口にすると命に関わる危険なもの5つ

私たちの身のまわりには、猫にとって危険なものがあふれています。猫は好奇心が旺盛で、気になるものを見つけるとつい口にしてしまうことが少なくありません。例えば、植物やチョコレート、タバコなどは猫の命を奪いかねません。

ここでは、日常生活で目にする機会の多いものの中から、猫が命を落とす危険性のある有害なものを5つ紹介します。

1.植物

観葉植物や生花のなかには、猫にとって有害な成分を含むものが多く存在します。なかでもユリ科の植物は毒性が強く危険です。花瓶の水や花粉を舐めただけで急性腎障害を引き起こし、最悪の場合死に至る可能性があります。

そのほか、チューリップやサトイモ科の植物、アロエ、ポトスなども中毒症状を起こすことが知られています。

猫にとって危険な植物は700種以上あると言われており、現在危険性が指摘されていないものも、安全が確認されているわけではありません。そのため、猫のいる場所にはできるだけ植物を持ち込まないようにするのが賢明です。

2.チョコレート

猫にとってチョコレートは危険な食品のひとつで、 アメリカの中毒管理センターの報告によると、ペットの誤食が多い食品としてあげられています。

猫はチョコレートに含まれるテオブロミンを代謝できず、中毒を引き起こす可能性があります。特にカカオ含有量が高いダークチョコレートは毒性が強く、少量でも下痢や嘔吐、震えを引き起こすことも。重度になると、神経や心臓の負担になり、命にも関わります。

また、チョコレートだけでなく、ココアを使ったお菓子なども同様の理由で危険です。

3.アルコール入りの飲料

猫はアルコールを分解する能力がほとんどありません。そのため、ほんの少量でも深刻な状態に陥るリスクがあるのです。

猫がアルコール中毒を起こすと、嘔吐・下痢、呼吸困難、震えなどの症状が見られ、重症化すると、呼吸抑制などにより命を落とす危険性があります。

お酒はもちろんですが、アルコール成分を含むウェットティッシュ、消毒剤などアルコールを使用している製品にも注意が必要です。これらの製品は、猫の手の届かない場所に置き、使用後も放置しないようにしましょう。

4.カフェイン入りの飲料

コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインも猫には危険です。人間が適量摂取すると良い効果を期待できますが、猫が摂取すると中毒を起こす場合があります。

中毒の症状としては、猫の神経系を過度に刺激し、興奮や動悸、不整脈、痙攣を引き起こし、最悪の場合は命を落とします。ちなみに、猫のカフェインの致死量は体重1kgあたり100～200mg、中毒量は約20mgです。

猫は好奇心からお茶の葉やコーヒー粉にも近づくことがあります。使用後のコーヒーフィルターや茶葉のカスの取り扱いにも注意しましょう。

5.タバコ

タバコに含まれるニコチンは、猫にとって非常に強い毒になりえます。吸い殻を口にしたり、灰皿の水を舐めたりするだけでもニコチン中毒を引き起こすことがあり大変危険です。

猫がニコチン中毒を起こすと、激しい嘔吐、抑鬱、心拍数の上昇、痙攣などを起こし、重度になると命を落とします。

また、副流煙も猫の健康に悪影響を及ぼします。飼い主さんが日常的に喫煙をしていると、猫のがんなどの呼吸器トラブルのリスクも高める原因になります。室内での喫煙は避け、タバコは猫の手の届かない場所に保管しましょう。

猫の誤飲を予防するための対策

中毒事故を防ぐいちばんの方法は、猫の行動範囲に危険なものを置かないことです。

人間の食べ物や嗜好品などは、猫が開けられない蓋付きの容器に入れ、さらに戸棚の中へ収納しましょう。さらに、チャイルドロックで簡単に開けられないようにすると安心です。

また、植物はできるだけ室内に持ち込まないようにし、持ち込む場合は、猫が入らない部屋に置く、囲いをつけるなどして、絶対に猫が触れないようにしましょう。

タバコは猫の近くはもちろん、室内では吸わないようにし、できれば禁煙をおすすめします。

なお、誤飲が疑われる場合は「なにを」「いつ」「どれだけ」食べたかを確認し、早急に動物病院を受診しましょう。様子見はおすすめできません。

まとめ

今回挙げた5つのものはどれも身近なもので、猫の命にとって脅威となりえるものばかりです。愛猫を守るためにも、正しい知識を身につけ、適切に管理しましょう。

もし、猫の命に関わる危険なものを誤飲してしまったら、様子を見ずに早急に動物病院を受診してください。判断に迷ったときも、様子を見るのではなく電話で相談して指示を仰ぎましょう。

猫の命を守れるのは、飼い主であるあなただけです。

(獣医師監修：葛野莉奈)