ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の衣装の秘密が明かされた。りくりゅうを担当する衣装デザイナーのマシュー・キャロン氏のブランド「Feeling」公式インスタグラムが製作工程の一部を公開している。

フリーは三浦がグレーをベースにしたマーブル柄で、煌びやかなラインストーンがちりばめられたデザイン、木原がブラックを基調として上半身が2本のたすきをかけたようなデザインだ。同インスタグラムは「五輪王者だ！ リクとリュウイチは、ミラノにおいて、力強く、深く心に響き、そして忘れられない演技を披露した」と称賛し、着用した衣装について説明した。

「その激しさを支えるために、我々はリクのために完全に設計された、専用のマーブルプリントを制作。マーブルの線の一本一本は、解剖学的構造に従い、強さと優雅さをもってシルエットを際立たせるよう、慎重に配置した。そこに手書きの技法が加えられ、続いてゴールドトーンのラインストーンを施すことで、光を捉え、その動きをさらに強調した」

ライン一本へのこだわりなどを説明。合わせて掲載した動画ではデザインのイメージ段階のグラフィックなどが公開されており、フィギュアファンにとってはたまらない内容だ。「我々は数年前から彼らと共に歩み、私たちなりの方法で彼らの五輪への道のりに貢献できていることに、深い謙虚さと誇りを感じている。ミラノでの驚異的な演技を見せたリクとリュウイチ、本当におめでとう」と改めて祝福と敬意を示した。



（THE ANSWER編集部）