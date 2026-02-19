女優のニコール・キッドマン（58）が、MGMリゾーツ・インターナショナル会長のポール・セーラム氏（62）から「ロマンティックな関心」を寄せられているという。1月、ニコールはミュージシャンのキース・アーバン（58）と離婚。これを受け、セーラム氏が自身の周囲に対し、ニコールと交際したい意向を示しているとTMZが伝えている。



【写真】離婚ほやほや イケメンミュージシャンの元夫と仲むつまじかった頃

一方で現時点で2人が交際している事実はなく、あくまで関心段階にとどまっていると複数の関係者は強調する。共通の友人を通じてグループの場で2度顔を合わせたことはあるものの、2人きりで過ごしたことはないとされる。



ニコールは現在独身で、積極的に交際相手を探している状況ではないという。セーラム氏は2018年にMGMの取締役に就任し、2020年から会長を務める実力派経営者。2021年に元妻ナヴィンさんと離婚し、4人の娘がいる。



ニコールとキースは5カ月前に19年間の結婚生活を経て別居を発表、2人の間にはサンデー・ローズ（17）とフェイス・マーガレット（15）の娘がいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）