小倉優子、“プチ反抗期”息子のお弁当を披露「彩りやめました笑」
タレントの小倉優子が19日、自身のインスタグラムを更新。“プチ反抗期”だという中学1年生の長男のお弁当を披露した。
【写真】小倉優子、彩り豊かな“手作り弁当”を披露 「どのお弁当も凄い」「本当に美味しそう」
小倉は「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当！！ 彩りやめました笑」とつづり、「お野菜、いらないらしいです」「お肉 揚げ物が嬉しいらしいです！！」と、息子のリクエストを明かした。
公開された写真には、ふりかけごはんと、エビフライやウインナー、卵焼きなどが並んだ弁当箱が写っている。全体的に茶色を基調とした“男子中学生仕様”のメニューとなっており、小倉も「作るのも楽だし、息子も嬉しいし ウィンウィンです」と助かっているよう。
一方で、「と言いつつ、やっぱり毎日茶色だけはバランスが気になってしまうので」と母心ものぞかせ、「野菜炒めとか麻婆茄子、青椒肉絲など お野菜が入った好きなメニューを入れちゃおう！！」と今後の工夫もつづっている。
引用：「小倉優子」インスタグラム（＠ogura_yuko_0826）
