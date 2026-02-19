プチ反抗期息子のお弁当　※「小倉優子」インスタグラム

　タレントの小倉優子が19日、自身のインスタグラムを更新。“プチ反抗期”だという中学1年生の長男のお弁当を披露した。

【写真】小倉優子、彩り豊かな“手作り弁当”を披露　「どのお弁当も凄い」「本当に美味しそう」

　小倉は「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当！！　彩りやめました笑」とつづり、「お野菜、いらないらしいです」「お肉　揚げ物が嬉しいらしいです！！」と、息子のリクエストを明かした。

　公開された写真には、ふりかけごはんと、エビフライやウインナー、卵焼きなどが並んだ弁当箱が写っている。全体的に茶色を基調とした“男子中学生仕様”のメニューとなっており、小倉も「作るのも楽だし、息子も嬉しいし　ウィンウィンです」と助かっているよう。

　一方で、「と言いつつ、やっぱり毎日茶色だけはバランスが気になってしまうので」と母心ものぞかせ、「野菜炒めとか麻婆茄子、青椒肉絲など　お野菜が入った好きなメニューを入れちゃおう！！」と今後の工夫もつづっている。

