ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダル、モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が１９日、羽田空港に帰国した。到着ロビーでは約１００人のファンから温かい拍手で出迎えられた。会見では、フランス・アルプス地方で開催される２０３０年五輪で金メダルを目指すことを宣言。「４年後は１位の父親がいい」と決意を新たにした。

五輪の余韻もそこそこに、気持ちは既に３０年五輪へ向かっていた。会見に臨んだ堀島は「けがもなく、またメダルを取って帰ってこられてうれしい」と喜びつつ「金メダルを目指す姿勢は変わらない。（次は）調子が悪い時でも金メダルを取れるような、そんなことを想像している」と、真っすぐ前を見つめた。大舞台を終え、やりたいことを問われても「頭も体も次の富山でのＷ杯（２８日、３月１日）に向かっている」と気を引き締めた。

堀島は今大会を一言で「準備力」と総括。「現地の視察、（拠点とする）ノルウェーでの生活と、いろいろな角度からオリンピックへ取り組んできた」と、初挑戦となった２２年北京五輪より「確実に成長した」と自信を深める。メダル数も五輪通算で３個目となり、日本モーグル界最多に躍り出た。しかし、あと一歩で王者を逃し「正直、悔しい思いもある。金メダルを目指していた」と本音も漏れた。

帰国便では睡眠以外は、自身のノートに思いを書き留めて過ごしたという。テーマは「次の４年後、どういう自分でいたいか」。今大会の反省、３０年に金メダルを獲得するまでの準備や対策―。文字に残すことで頭の中が整理され、情熱はより強まった。

今回は、元モーグル選手で北京五輪代表の妻・輝紗良さん（２５）＝旧姓・住吉＝とまな娘も応援に駆けつけ、サポートを受けた。堀島は現地で娘が初の車酔いを経験し、自身が看病したエピソードを披露。その上で「次の４年後は３位、２位の父親よりも、１位の父親がいい。（家族に）１番の人が近くにいる、と思ってもらえる結果を目指していきたい」と決意を新たにした。次の五輪では表彰台の一番上へ立つ姿を。その強い思いを胸に、新たな４年へ歩み始めた。（浅岡 諒祐）