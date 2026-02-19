声優の高山みなみが１９日、東京・文京区の「東京ドームシティ プリズムホール」で行われた「放送３０周年記念 ＴＶアニメ『名探偵コナン展』」開催記念セレモニーに出席した。

１９９６年から日本テレビ系でテレビアニメが放送され、３０年。「３０年は想像していなかったけど、できるだけ長くやりたいなとは思っていた」と喜びをかみ締めた。一方で「あまり３０年という風には感じない」とも。その理由を「みんな一緒に歳（とし）を重ねているのもあるし、何せ、このワールド、時間の進みがめちゃめちゃ遅い。時間を意識してしまうとキャラクターにも影響してしまいそうなので、とにかく時間を意識しないようにしていた」と説明。役作りについては「難しいことではない。コナンとしてそこに誰がいるかというのを判断して、子どものフリをするか、そのまましゃべるかっていう風にして。反射的にできます」と自信をのぞかせた。

今後についても「良い意味で変わらなくやっていけたら。このチーム、とてもみんな仲が良いので、このチームワークを生かしてよりよい作品作りをしていきたい」と意気込んだ。