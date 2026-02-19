結成３季目のフィギュアスケート「ゆなすみ」ペアの長岡柚奈が、１９日に自身のＳＮＳを更新。ミラノ五輪を振り返った。

長岡は森口澄士のペアで出場し、ショートプログラム（ＳＰ）でフリーに進めなかった。インスタグラムで「Ｍｉｌａｎｏ Ｃｏｒｔｉｎａ ２０２６ たくさんの温かい応援をありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、「約２年半前、私はミラノオリンピックに出場することを目標に、フィギュアスケートのペア競技を始めました。毎シーズン、たくさんの喜びと挫折を経験しながら少しずつ成長してきました。一度はオリンピックの出場権を逃しましたが、昨年９月のオリンピック最終予選会で日本のペア２枠目を獲得し、こうしてこの舞台に立つことができました」と五輪の舞台にたどり着くまでの経緯を記述。

「初めてのオリンピックでの演技は、思い描いていたものではありませんでした。それでも、この舞台に辿り着くまでたくさんの方に支えていただきながら、すみくんと共に歩んでこられたことをとても嬉しく、誇りに思います。また、オリンピック会場に響く温かい歓声と大きな拍手の中で演技ができた時間は、何にも代えがたい幸せな瞬間でした」と初めての五輪の舞台を振り返った。

続けて「４年後、この舞台に必ず戻ってきます。そしてメダルを獲得できるように、これからも一歩一歩、すみくんと手を取り合いながら成長していきます」と森口とのペア継続で４年後に向けて気持ちを新たにし、「改めて、イタリアまで足を運んで応援してくださった方、配信で応援してくださった方、メッセージを届けてくださった方、支えてくださった全ての方に感謝いたします。本当にありがとうございました。これからも応援よろしくお願いいたします Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ａｌｌ ｙｏｕｒ ｓｕｐｐｏｒｔ 」と挨拶し投稿を締めた。

この投稿にファンからは「初めてのオリンピックお疲れ様でした！！」「柚奈ちゃんと澄士くんが、これまで絆を深めながら努力を積み重ねる姿に、私はたくさんの勇気と感動をもらってきました。ゆなすみの持つ世界観が大好きです！」「ゆなすみペアの第２章はこれからだと思うので、すみくんと胸を張って帰ってきてください！」「４年後に戻ってくるの楽しみにこれからも応援してます」「感動をありがとうございました」などの声が寄せられている。