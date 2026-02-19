『超かぐや姫！』まさかのバッドエンド？感動の本編映像解禁 人気ゲーム＆アプリとのコラボも
Netflix映画として世界独占配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』（20日より1週間限定劇場公開）の本編映像が解禁された。
【画像】別れの時とのギャップやばくて逆に泣くやつ…かぐやと彩葉の場面カット
解禁された本編映像は、本作のメインキャラクターであるかぐや（cv.夏吉ゆうこ）と酒寄彩葉（cv.永瀬アンナ）が花火大会へ遊びに来たシーン。夏休みも勉強にバイトに大忙しの彩葉だったが、かぐやとの思い出のために時間を作って2人で花火大会へ遊びに行くことに。浴衣姿で夏祭りをひとしきり楽しんだ後、花火が打ちあがるのを待つ2人の間にはめずらしく一瞬の沈黙が流れる。
「かぐや、帰っちゃうの？」と切り出す彩葉。彩葉はかぐやが月に帰ることをどこか察していたのだった。「かぐやはかぐや姫だったみたい」「次の満月の夜にお迎えが来る」と答えるかぐやはどこか別れの時が近いことを受け入れている様子。一方の彩葉は「また逃げればいいじゃん。かぐやはかぐや姫じゃないよ」と、いつもの冷静さを失って、思わず感情的に本音を吐露してしまう。
感傷的な彩葉に一瞬驚きの表情を見せるかぐやだったが、「これが私のエンディング。超〜楽しく運命に向かって走ってく！」といつもの明るく元気な調子でかぐやなりの“ハッピーエンド”を目指すことを宣言。「ライブしたいな！お迎えが来る日」とお別れライブも開催するようだ。そこへ次々と打ちあがる花火に大興奮するかぐや。その横顔を見つめたまま動くことのできない彩葉。
「竹取物語」と同様に別れという“バッドエンド”に直面した2人の思いが交差する場面には涙せずにはいられない。はたして、“バッドエンド”が目前に迫った2人はいかにして“ハッピーエンド”を目指していくのか。
また、アバター集中支援モバイルアプリ「gogh（ゴッホ）」およびPCゲーム『gogh: Focus with Your Avatar』とのコラボレーションが決定。20日に、iOS/Android版のコラボアップデート、Steam版に無料コラボDLCが登場する。
さらに、アバターダンス動画が簡単に作れるスマートフォンアプリ「VEAT（ビート）」にてコラボレーションがスタートする。本コラボでは、『超かぐや姫！』の楽曲3曲とメルト CPK! Remix （初音ミク ver.）を利用したテンプレートが4週連続で無料配信される。26日に「Ex-Otogibanashi」／ryo （supercell）、かぐや（cv.夏吉ゆうこ）、月見ヤチヨ（cv.早見沙織）、3月5日に「私は、わたしの事が好き。」／HoneyWorks、かぐや（cv.夏吉ゆうこ）、3月12日に「ワールドイズマイン CPK!Remix （かぐや & 月見ヤチヨ ver.）」／ryo （supercell）、3月19日に「メルト CPK!Remix （初音ミク ver.）」／ryo （supercell）が配信される。
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が圧巻の映像クオリティで描かれる。
主題歌を含む劇中歌は、ryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotら“ボカロP”の面々が提供。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた“スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、山下監督率いる“スタジオクロマト”が担った。
