漫画「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」の作画を担当している漫画家の野澤ゆき子氏が19日、自身のXを更新。産休・育休取得のため、当面の間、同作の連載ペースが変更となることを報告した。

野澤氏は「いつも『100カノ』を応援いただき、誠にありがとうございます。私事で大変恐縮ですが、このたび出産・育児休暇をいただくことになりました。それに伴い、しばらくの間、連載ペースを調整させていただきます」と報告。

連載ペースについては「一時的に落ちますが、育休中に向けた原稿のストックを数本分用意しております。具体的な掲載タイミングは『100カノ公式アカウント』にて随時お知らせいたします」とし、「育休後は体調を考慮しつつ、段階的に元の週刊ペースに戻していくことを目標としています」と伝えた。

「更新を楽しみに待ってくださっている皆様をお待たせしてしまうのは、漫画家として、またタッグを組んで連載する身としても心苦しい限りです。ですが、人生初の妊娠・出産・育児を楽しみつつ、一日も早く万全な状態で復帰できるよう努めてまいります。快く送り出してくださる中村先生、そして支えてくださる編集部の皆様への感謝を胸に、精一杯精進いたします」と呼びかけていた。

原作・中村力斗氏、作画・野澤氏による同作は、2019年より「週刊ヤングジャンプ」（集英社）において連載中。23年にはアニメ化もされ、第3期が今年中に放送予定となっている。