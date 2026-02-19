プロバスケットボール選手が地元に凱旋です。

先月、長崎市で開催された「りそなグループ Bリーグオールスター2026」に出場した、黒川 虎徹選手が松浦市役所を訪れました。

松浦市役所を19日に訪れた、プロバスケットボールりそなグループB1「アルティーリ千葉」の黒川 虎徹 選手。

黒川選手は先月、長崎市で開催されたオールスターゲームに出場した報告のため、地元へ凱旋しました。

（アルティーリ千葉 黒川 虎徹 選手）

「地元の長崎で行われたということで、感慨深いものがある。本当に楽しめた3日間になった」

初出場となった今回のオールスターゲームでは、スリーポイントを決めるなど地元を沸かせた黒川選手。

今シーズンは36試合に出場し、1試合平均9.9得点を記録。チームの主力として活躍しています。

（アルティーリ千葉 黒川 虎徹 選手）

「目指しているのは、日本代表になること。そこを目指しつつ、小さい子どもたちから憧れられる選手になりたいというのが、プロになる前からずっと思っていた。長崎県からこういう選手がいるのだと見てもらいたい」

黒川選手は今回、松浦市に寄付金を贈呈していて、子どもたちのスポーツ・文化活動に役立てられるということです。