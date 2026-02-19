漬けに一夜干し、刺身に「りゅうきゅう」も...　ふるさとチョイスで人気の【鯛・金目鯛・のどぐろ】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【魚介類】をご紹介する。

「鯛・金目鯛・のどぐろ」のランキング（月別、26年2月17日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】大分県 国東市「驚愕の大きさ！訳あり天然鯛の一夜干し1.8kg」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

本商品は伊予灘（国東半島沖）で水揚げされた新鮮な天然鯛の一夜干しセット。1尾あたりが550ｇ以上という規格外の大きさで、俗に言う〃訳あり〃商品ですが、肉厚の天然鯛は脂の乗りも良く絶品です。この機会に是非ご賞味下さい！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「箱を開けてびっくり！フライパンに入らないほどの大きい鯛でした。

身もふわふわでとてもおいしかったです。次回も注文します。」（40代・女性）

「毎年頼んでいます。フライパンで焼いて干物として食べた後は、頭や骨部分を鍋に入れて煮ると、しっかりと出汁が出て、様々に使えるので２度美味しいです。」（50代・男性）

「とにかく大きな立派な鯛です。こんなのはなかなか釣れないでしょうし、普通は手に入りません。身も厚く、とてもおいしかったです。1匹を家族4人で分けました。」（40代・女性）

【4位】石川県 羽咋市「漬け丼 タイ 4食 セット ( 80g × 4 パック )」10000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

解凍してご飯にかけるだけで簡単に、美味しい鯛の漬け丼をお召し上がりいただけます。

石川県で水揚げされた鯛を醤油ベースのたれに漬け込み、一膳丼の素に仕上げました。漬け丼で食べても良し、お茶漬けで食べても良しの絶妙な味がしみた漁師飯「鯛漬け丼」をぜひご家庭でお楽しみください。

【3位】高知県 芸西村「かつおのたたき600g ネギトロ 80gx2P 漬け丼の素80g×4P 海鮮セット」12500円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

お申し込みの多い自慢の返礼品、カツオのたたき、漬け丼、ネギトロを海鮮セットにしました。芸西村自慢の新鮮な魚介類を１度に楽しめる海鮮セットです。

【2位】高知県 須崎市「【 スピード配送 】 真鯛 タイ お刺身 ( アラ付き ) 1kg 〜 2kg 【 乙女鯛 】」9500円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

高知の中でもブランド魚とされる、本場須崎のブランド鯛「乙女鯛」です。

活き締め、神経抜き、血抜きをし、身は皮を引いてお刺身用 柵の状態で真空パック、さらにアラもまとめて同梱いたします。そのまま冷蔵でお届け！



【容量は下記からお選びください】

・1尾分お刺身用柵、アラ付き(約900g~1kg)

・1尾分(大)お刺身用柵、アラ付き(1.3kg〜1.5kg)

・2尾分お刺身用柵、アラ付き(約2kg)



ボリュームたっぷりのお刺身や鯛めし、アラ汁など様々なお料理にぴったりです！



高知の豊かな海で育った本場須崎のブランド鯛「乙女鯛」。

明石 ・ 鳴門 ・ 宇和島に並ぶ 、鯛の名産地 須崎が誇る「乙女鯛」を存分にご賞味ください！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「身は透明感があり、しっかりとした弾力と上品な甘みが感じられ、とても新鮮でした。アラも付いているので、お刺身だけでなくお吸い物や煮付けに使えるのも嬉しいポイントです。高知から直送された鮮魚らしく、鮮度が抜群で豪華さもあり、特別な日の食卓にぴったりでした。贈り物やお祝いの席にもふさわしい高級感があり、大変満足できる一品だと思います。」（30代・男性）

「とても新鮮で、大きなお魚だったので、お刺身、カルパッチョ、煮付けにして大満足でした。また寄付したいと思います。」（50代・女性）

「何度もリピートしています

魚の美味しい北国に住んでいますがそれでも新鮮で美味しいので何度も取り寄せています

業者の対応も丁寧で事前に配送希望日の確認があり対応も迅速ですお勧めです」（60代・男性）

【1位】大分県 杵築市「りゅうきゅう4種(真鯛・ぶり・真あじ・太刀魚)[各2食セット]」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

新鮮な真鯛・ぶり・真あじ・太刀魚を、豊後絆屋特製の醤油ベースのタレに漬け込み真空パックしました。

解凍してパックから取り出すだけでそのままお召し上がりいただけます。



JAL国際線ファーストクラス・ビジネスクラスに何度も採用された実績のある美味しさです。



ご飯に乗せて海鮮丼に、お茶やだしをかけてお茶漬けに、急な来客への出し物や酒の肴に、お正月はおせちにと様々な場面で重宝します。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「どの種類もすごくおいしかったです。

あらかじめ解凍しておかなくても他の料理をしている間に半解凍状態にして暖かいご飯に乗せるとおいしく食べられました。1食ずつに分かれていて、大変使い勝手がよかったです。」（30代・女性）

「何度か頼んでいて、一人暮らしの子供にも分けています。

解凍も簡単に出来て、後もう一品という時にとても重宝します。」（60代・男性）

「使い勝手がよく、冷凍室にも保存しやすくて、自分では買わない買えない種類の魚を食べられて、気に入ってます。」（50代・女性）