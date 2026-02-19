『五星戦隊ダイレンジャー』放送開始日に“天火星・亮”和田圭市が秘蔵の5ショット公開 ファン感激「一生色褪せることのないヒーロー」
俳優の和田圭市が19日、自身のXを更新。秘蔵ショットを公開した。
【写真あり】『五星戦隊ダイレンジャー』放送開始日に“天火星・亮”和田圭市が秘蔵の5ショット公開
『五星戦隊ダイレンジャー』（1993）の亮／リュウレンジャーで知られる和田。Xでは「僕の記憶の中では、恐らくこの第1話当時に撮って頂いた5ショットが現場での初の集合写真」とダイレンジャー5人の秘蔵ショットを公開した。スマホもなく、携帯電話の普及率も3.2％だったことを振り返り「懐かしくも古き良き時代」としみじみ。「そんな33年前の今日（’93.2.19）は我ら“五星戦隊ダイレンジャー”の放送開始日」と結んでいた。
この投稿にファンは「ダイレンジャーは一番好きな戦隊で、レンタルビデオ屋さんにも通って何度も見ていました」「本当に最高の作品で、自分にとって一生色褪せることのないヒーローです」と感激していた。
