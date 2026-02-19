ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで躍動した日本勢の凱旋公演チケットの売れ行きが急激に伸びていることが19日、判明した。

世界的アイスショー「スターズ・オン・アイス」の日本ツアーには、五輪フィギュア史上最大の大逆転劇でペアの金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）や男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、今季限りで引退する女子の坂本花織（シスメックス）らが出演予定。注目度が飛躍的に増している。

凱旋ショーは4月4、5日に東和薬品ラクタブドームで大阪公演、同11、12日に東京辰巳アイスアリーナで東京公演が開催される。両公演とも3万円の最前列スペシャルシートが完売し、他の席種でも売り切れが出始めている。チケット窓口担当者は「急激に伸びている状況」と現状を説明し「このまま良い感じで売り切れたら良いですね」と続けた。

他にも男子で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）や女子の中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）ら五輪に出場した選手がそろって出演予定。3月24〜29日に行われる世界選手権（プラハ）で今シーズンが終了し、列島を沸かせたスケーターたちが日本のファンの前に帰ってくる。