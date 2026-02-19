２２年１０月に７９歳で死去した元プロレスラーのアントニオ猪木さんのライセンス運営管理を行う猪木元気工場（ＩＧＦ）は１９日、都内で記者会見を開き、アンドロイド（人間型ロボット）として猪木さんを復活させる「アンドロイド猪木」プロジェクトを立ち上げたことを発表した。１年後の猪木さんの誕生日である２７年２月２０日に完成を目指す。ＩＧＦ社長で実弟の猪木啓介氏（７８）は「いつまでもアントニオ猪木というプロレスラーの存在価値を継承したい。猪木という人間が（未来の社会でも）どういう人間だったかをわかっていただければ」と期待を込めた。

この日は手始めに、生成ＡＩによって“復活”した猪木さんの音声動画がお披露目された。画面内でよみがえった燃える闘魂は「元気ですかー？元気があれば何でもできる。元気があれば、アンドロイド猪木もできます。いや〜高市総理、（衆院選での）驚きの３００議席超え、スポーツ平和党が（現代に）あればわからなかったな。ハッハッハ」と冗談も交えて話し、「１、２、３、ダーーッ！」と右腕を突き上げた。

今後、まずは過去の猪木さんのデータを学習させた生成ＡＩを数カ月で完成させた後、生前の猪木さんに似せた人間型ロボットとして１年後までに完成を目指す。完成後はいじめ防止キャンペーンなど公共性の高い用途や、ＣＭや企業広告、さらには１００年後までを見据えて青少年の相談相手としても活用する方針だという。

プロジェクトに携わるアンドロイド研究の第一人者、石黒浩氏（６２）は「ＡＩとアンドロイドが一緒になって、人間らしい存在が世に出てくる最初の第一歩になれば」と期待を込めた。これまで桂米朝、渋沢栄一、夏目漱石らのアンドロイドを発表しているが、「（猪木さんは）本も書かれているし、たくさんデータがあるのでやりやすい方」と手応えを強調。「感情表現とか、動作の大きさとかはかなり苦労するかな。プロレスをするかどうかまではわからないが、可能性としてはあるかなと思っている。ただ、どれだけ壊れにくいロボットかが大事。本当にプロレスをするには時間がかかる。表情とか動作が機敏なので、それをできるだけロボットで再現したい」と説明した。

猪木さんと親交が深い湯川剛氏は「１００年先の青年にもアントニオ猪木を知らせたい。もし坂本龍馬や織田信長のＡＩがあれば僕は質問したかったことが山ほどある。猪木さんは１００年たっても通用する方。スポーツ、政治、環境にも携わり、詩人で言葉のマジシャンだった。そんな人を僕たちの時代だけで置いといてはいけない。『元気があれば何でもできる』と世界中の人に見てもらいたい」と熱弁。「来年２月２０日、（生きていれば）８４歳の誕生日にアンドロイド猪木が誕生する。１００年先はそれぞれの時代の（新しい）技術が猪木を育てていくと思う。その第一歩をやっておかないとバトンタッチできないので、まずは僕らがやらないといけない」と使命感を燃やした。