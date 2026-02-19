ミラノ・コルティナオリンピックのショートトラックは１８日の女子３０００メートルリレー順位決定戦で、日本（中島、金井、渡辺碧、長森）は２着となり、６位だった。

優勝は韓国。男子５００メートル準々決勝では、吉永一貴（トヨタ自動車）は４組４着で準決勝に進めず、１６位。スティーブン・デュボワ（カナダ）が金メダルを獲得した。

女子３０００メートルリレーの順位決定戦でアンカーを務めた中島未莉（トヨタ自動車）はレース後、「メダルを目指してやってきたつもりだが、うまくいかなかった」と涙を浮かべた。

１４日に行われたこの種目の予選では、韓国やカナダに大きく引き離されて敗退。日本は五輪リレーでのメダル獲得を目指し、今季はカナダ出身のコーチを招請してタッチの技術向上などを図ってきた。しかし本番ではベースの走力や加速力、勝負所の見極めなどで及ばず、男子も含めてメダル争いに絡めなかった。

１９日時点で日本勢が決勝に進んだ種目はなく、競技最終日の２０日は女子１５００メートルと男子５０００メートルリレーの順位決定戦を残す。中島は「五輪はスピードがこんなに速いと思っていなくて、そこは自分の甘さ。１５００メートルは悔しさとか全部の思いをぶつけたい」と力を込めた。